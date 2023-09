Sindssygt! Sælger 100.000 billetter

The Minds of 99 kan allerede melde alt udsolgt til bandets to historiske koncerter i Parken næste år

Det bliver ikke større.

The Minds of 99 har på ingen tid solgt samtlige knap 100.000 billetter til deres historiske koncerter i Parken i København 21. og 22. juni næste år.

Det oplyser arrangøren Live Nation til Ekstra Bladet.

Det generelle billetsalg begyndte klokken 10.00 i dag efter diverse såkaldte presales tidligere på ugen. Først blev 70.000 billetter sat i salg, og da de hurtigt forsvandt, åbnede Live Nation for fuld kapacitet på to gange 50.000.

'Det er vanvittigt!'

I en sms til Ekstra Bladet skriver The Minds of 99:

'Det er vanvittigt! Vi er nærmest tomme for ord … Altså, vi er dybt taknemmelige, og vi ser frem til at stå der og rent faktisk gøre det. Vi skal jo ind og se landskamp i aften. Der drikker vi nok lidt ekstra igennem for at kunne rumme det.'

Annonce:

Med en gennemsnitlig billetpris på cirka 600 kroner har det københavnske band dermed solgt billetter for omkring 60 millioner kroner til de to shows.

The Minds of 99 er vokset eksplosivt, og intet dansk band er mere populært herhjemme. Foto: Per Lange

Københavnske The Minds of 99 er det første danske musiknavn, der spiller to koncerter i Parken.

Den 11 år gamle orkester gav en legendarisk koncert samme sted i 2021 og har efterfølgende opnået massiv succes med albummet 'Infinity Action', der hidtil har tilbragt 86 uger på top 40.

Venteliste oprettet

Billetudbyderen Ticketmaster har oprettet venteliste til dem, der ikke nåede at få billet.

The Minds of 99's bagland ønsker over for Ekstra Bladet ikke at kommentere, om gruppen overvejer at tilføje en tredje koncert i Parken.

Kvintetten har ikke offentliggjort andre koncerter i 2024 end de to på det danske nationalstadion.

Den forgangne sommer spillede The Minds of 99 på adskillige festivaler, men intet tyder altså på, at danskerne har fået for meget af dem.