Single: Lider stort nederlag

Lukas Graham bliver ved med at prøve. Det bliver ved med at mislykkes.

Aktuelle 'Call My Name' er endnu en ballade fra popbandet, der ligner et soloprojekt, og det er endnu en ballade, som slet ikke kan komme i nærheden af succesen med '7 Years'.

'Call My Name' dumper ind på hitlistens 33. plads. Det er Lukas Grahams femte single i træk, der misser top ti, og da den mister terræn på Spotify, vil sangen formentlig være ude af top 40 allerede i næste uge.

Som gæst hos Branco går det dog meget bedre for Lukas Graham alias Forchhammer. Duetten 'No Evil' gik helt til tops tidligere på året, og deres nye samarbejde, 'Goal', hvor også Artigeardit medvirker, ligger så lunt på Spotify, at den har kurs mod hitlisten næste uge uden at være udsendt som single.

Nummeret fik ellers en kikset start, da det midlertidigt blev fjernet fra streamingtjenesterne på grund af 'komplikationer'.

Rappers bagdel

Brancos nye album, '10 Years', der indeholder 'Goal', debuterer som nummer otte baseret på blot en enkelt dags streaming. Normalt udgives album fredag, men rapperen udgav på sin fødselsdag en torsdag, og da listen opgøres på baggrund af streams og salg fra fredag til torsdag, har Branco altså givet sig selv en bagdel.

Lil Nas X går direkte ind på førstepladsen med sit første album, 'Montero'. Den amerikanske rapper må dog nøjes med andenpladsen i USA og Storbritannien, hvor Drake er nummer et igen med 'Certified Lover Boy'.

Lil Nas X alias Montero Lamar Hill får en glimrende start verden over med sit debutalbum. Foto: Columbia

Ed Sheerans 'Bad Habits' indtager førstepladsen på singlecharten herhjemme, og hittet har nu seks uger helt på toppen. Englænderens seneste single, 'Shivers' er desuden nummer tre.

Begge sange er med på Ed Sheeran fjerde album, '=', der udkommer 29. oktober. Alle sangskriverens fire historiske kæmpekoncerter i København i august næste år er nu udsolgt.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Næste uge er Brancos '10 Years' i spil til albumchartens førsteplads.