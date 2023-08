Sjaskvådt: Slikkede scenen

Benjamin Hav gik i gulvet.

Og han var tydeligvis dehydreret.

Torsdag aften indtog Benjamin Hav og Familien Stjernescenen på årets Smukfest, mens regnen piblede ned.

Men det stoppede altså ikke 'Den dejligste boy'-sangeren i at gå i vandret position og smage på scenen.

- Man kan drikke af scenen, sagde den garvede sanger, da han lagde sig ned til tonerne af afslutningsnummeret 'Air Tonight'.

Bandet og Benjamin Hav sørgede for en fest på Stjernescenen torsdag aften. Foto: Per Lange

Forfulgt af Kåre Quist

'Spice up your life'-musikeren er kendt for at sige ting under i sine koncerter, der balancerer mellem sandhed og løgn. Og torsdag aften i Bøgeskoven var ikke en undtagelse.

Midt i settet kunne Benjamin Hav afsløre, at en gæst var kommet til koncerten.

Og selvom både kronprins Frederik og prins Christian er på besøg i Bøgeskoven, var visitten mindre royalt.

Det var nemlig 'Danmarks tyndeste tv-vært', proklamerede Benjamin Hav.

- Kåre Quist! Er det dig igen? Jeg kommer ned til dig, Kåre. Han følger efter os. Han er den tyndeste tv-vært. Det er ikke det, det skal handle om, men han er da smuk, lød det fra sangeren, mens han bevægede sig ned blandt publikum.

Hvor en tilfældig festivalgænger vel at mærke fik æren af at skulle spille Kåre Quist for en aften.

Melvin Kakooza lagde også vejen forbi under afslutningsnummeret 'Air Tonight'. Foto: Per Lange

Fejlcast?

Selvom Benjamin Hav og Familien bragede igennem på hovedscenen til sidste års Smukfest, var de i år degraderet til festivalens andenstørste scene.

Og hvis man - ligesom Benjamin Hav - blev tørstig undervejs, var det en umulig mission at gå på. Der var helt proppet rundt om alle barer i nærheden af Stjernescenen.

Ganske usandsynligt var det at komme ud, hvis man først var kommet ind.

Der var godt fyldt ved festivalens andenstørste scene. Foto: Per Lange

Imens kæmpede brødrene Binzer og D-A-D på Bøgescenerne med at få publikum til at danse.

Det var ellers ikke plads, der manglede til det.