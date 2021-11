Skadet til koncert: - Lægen har lige kaldt mig en psykopat

Somme tider kan det gå vildt for sig, når musikken spiller.

Det fik den danske rapper Benjamin Hav at føle, da han fredag aften gav koncert i Roskilde og midt i dansefesten brækkede foden.

Sådan oplyser han i et opslag på Instagram.

'Tak for igår Roskilde! Dejlig koncert, hvor jeg brækkede foden i 6. nummer. Jeg burde nok ikke have ladet som ingenting de sidste 60 min. af koncerten, og lægen har lige kaldt mig en psykopat', lyder det i opslaget efterfulgt af en grinende emoji.

Her understreger han da samtidig også, at skaden ikke kommer til at holde ham tilbage fra at optræde lørdag aften på spillestedet Vega i København.

'The show must go on!', lyder det fra Benjamin Hav.

Kunne høre knækket

Til Ekstra Bladet fortæller Benjamin Hav, at skaden skete midt i en moshpit.

- Det var en oplevelse, må jeg sige. Jeg kan jo godt lide at prøve nye ting, men det skete ret tidligt i koncerten, og jeg kunne mærke med det samme, at den var officiel, siger han og fortsætter:

- Jeg kunne simpelthen høre knækket. Det sker på et tidspunkt i koncerten, hvor jeg hopper ned fra scenen og starter en moshpit, og idet jeg rammer gulvet, vrikker jeg om, men jeg tænker, at nu er jeg dernede og går videre ud i moshpitten. Show must go on.

Benjamin Hav optrådte for nylig i 'Vild med dans', hvor der også blev danset løs. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Benjamin Hav danser efterfølgende videre i en time, og ingen lægger mærke til noget, fortæller han.

- Hverken publikum eller min tour-manager, der stod ved siden af mig, lagde mærke til det. Og adrenalinen og publikums energi gjorde, at jeg fortsatte, selvom der sker meget i koncerten. Det er et danseshow, hvor jeg danser rundt og op og ned, og de sidste ti minutter hopper vi stort set op og ned hele tiden.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan det går for sig, når Benjamin Hav danser løs.

Smertefuldt

Efter koncerten kunne Benjamin Hav dog mærke, at den var helt gal.

- Jeg vågnede i nat i smertesved, og det var nok en form for hilsen fra den anden side. Så måske har lægen ret i, at der er en smule psykopatisme på spil også, siger han.

Og selvom han kan se frem til et ben i gips i hvert fald resten af året, er han klar på at feste videre lørdag aften.

- Jeg glæder mig til at se, hvad jeg kan med det. Det er tiende gang, jeg spiller i Store Vega, men jeg har aldrig gjort det på krykker før, så det bliver sjovt at se, hvad det kan.

- Og det har ikke strejfet dig at aflyse?

- Folk har jo købt billet, så jeg kan ikke aflyse, bare fordi jeg har brækket foden. Det ville være en hån mod alle dem derude, der har reelle problemer at kæmpe med, siger Benjamin Hav.

Foruden koncerten lørdag aften, som er udsolgt, spiller Benjamin Hav 4. december på Skråen i Aalborg og 27. december i Vega i København sted, hvor det stadig er muligt at sikre sig billetter.