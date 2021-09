Skriver danmarkshistorie!

Michael Jackson har spillet to gange i Parken i 1997.

I 2006 spillede Robbie Williams to gange samme sted, men aldrig før har en dansk eller international artist forsøgt sig med hele fire koncerter i stadionstørrelsen i træk.

Det forsøger britiske Ed Sheeran netop nu, og at dømme efter billetsalg og melding fra arrangøren, går det ganske glimrende.

Én, to, tre, fire

Alle 38.000 billetter til den første koncert - 4. august 2022 - blev udsolgt på blot 20 minutter.

Herefter blev der annonceret en ekstrakoncert, der finder sted dagen efter. Den blev udsolgt på under en time.

En tredje koncert - 6. august - er derfor nu annonceret sammen med en fjerde, der kommer til at ligge før de tre andre - altså 3. august.

Mindre end to timer fra billetsalgets begyndelse er tre ud af fire koncerter udsolgt.

Til Ekstra Bladet oplyser arrangøren, at der ikke vil blive annonceret flere koncerter end de fire, der allerede er offentliggjort.

Hvis alle fire koncerter ender med at blive udsolgt, vil det derfor betyde, at 152 tusinde danskere til sommer kommer til at opleve Ed Sheeran i Øresundsparken, der ligger tæt ved Kastrup Strandpark på Amager.

- Vi er helt oprigtigt meget overvældede over det her. Vi havde regnet med, at det ville gå hurtigt og havde derfor selvfølgelig sikret os, at der var mulighed for ekstrakoncerter, men vi havde ikke troet, at vi skulle annoncere fire koncerter allerede i dag, siger Søren Gaden, der er pressechef for koncerterne til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi havde håbet på det, men man ved jo aldrig, hvordan det går, før man er i gang, og det er jo helt vildt, at vi nu faktisk er i gang med at skrive danmarkshistorie.

Vild omsætning Til hver af de fire koncerter er der blevet sat 38.000 billetter til salg. Det giver et muligt samlet billetsalg på 152.000. Der sælges to typer billetter til koncerterne - 'billige' til 685 kroner og dyre til 760. Der er lige mange 'billige' og dyre billetter til salg, oplyser arrangøren til Ekstra Bladet. Regner man det hele sammen giver det derfor en samlet billetindtægt på mere end 109 millioner kroner. Hvor mange af millionerne, der triller ind på Ed Sheerans bankkonto, når udgifterne er trukket fra, vides ikke, men det virker sandsynligt, at den britiske megastjerne kan hive et pænt tocifret millionbeløb hjem for sine tre dages arbejde på Amager.

Ed Sheerans kommende turné bliver første gang, han vender tilbage til livescenen siden den rekordsælgende 'Divine Tour' i perioden fra 2017 til 2019.

Dengang endte turnéen med at blive musikhistoriens mest indtjenende og velbesøgte turné.

Ed Sheeran kan sælge billetter som ingen andre i sin generation. Foto: Ritzau Scanpix

+ - = ÷ x - ??

2022-turnéens navn er '+ - = ÷ x Tour', der udtales 'The Mathematics Tour' og skydes i gang i april. Turnéen bringer ham foruden Danmark til Sverige, Finland, Storbritannien, Irland og syv centraleuropæiske lande.

Første gang, Ed Sheeran optrådte i Danmark, var til Gaffa-Prisen i 2011. Her stod en endnu ret ukendt Ed Sheeran på scenen på det københavnske spillested Bremen.

Siden optrådte han i 2014 i Forum i København og senest i sommeren 2019, hvor han spillede i Tusindårsskoven i Odense.

Den britiske hitmager udkommer med nyt album 29. oktober. Allerede fredag ventes han at udskifte sin egen førsteplads på den engelske hitliste med sin nye single 'Shivers'.

Singlen er en opfølger til hitsinglen 'Bad Habits', der udkom i sommer og indtil videre har mere end 430 millioner afspilninger på musiktjenesten Spotify.