Slut efter 13 år: Dansk band i opløsning

De har været et band i 13 år, men alting har som bekendt en ende. Og nu er den kommet for rockbandet Fribytterdrømme.

De skriver bandet i en pressemeddelse mandag.

Her skriver bandet, at deres kommende turné i efteråret altså bliver deres sidste.

'Kære alle. Vi har valgt at opløse Fribytterdrømme. Det vil sige, at Mennesketouren til efteråret bliver vores sidste tour som band nogensinde. Vi forlader alle bandet som de venner, vi altid har været', lyder det i pressemeddelelsen.

Vi kæntrer måske lidt

Bandet har taget sit navn efter den danske forfatter Tom Kristensens debutudgivelse af samme navn. Og bandet kommer da også ind på den danske stjerneforfatter i deres afskedsbrev:

Annonce:

'Som Tom Kristensen spurgte i sin digtsamling: ”Er en Fribytter ikke en skaber, der kæntrer med sjæleblank ro.” Vi kæntrer måske lidt nu og skal lære, hvad det vil sige ikke at spille i band sammen, men vi gør det afklarede, med et støt og roligt blik og vi er fuldt oplagte til at tage en sidste tour med alt, hvad en koncert med Fribytterdrømme indebærer – vildskab, intens symbiose og ikke mindst musik spillet live foran et frådende publikum'.

Lau Pedersen har siden begyndelsen stået i front i Fribytterdrømme som forsanger. Her ses han under en optræden i 2018 på Smukfest. Foto: Morten Lau-Nielsen

Sender hilsen til fans

Bandet fortsætter med at takke musikalske samarbejdspartnere, der har hjulpet til i løbet af de 13 år.

Og slutteligt får bandets fans også en tak.

'Ikke mindst tusind tak til alle de fans, der har fulgt os og støttet os. Lyttet til os og flippet med os. Det har været en stor fornøjelse og I har givet os nogle af de største oplevelser på landets scener'.

Fribytterdrømmer lægger i november vejen forbi Odense, Roskilde, Vejle, Thy, Aarhus og København.

Bandet har udgivet fire album og tre ep'er i deres tid sammen.