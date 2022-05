Slut med festival efter 33 år

For 33 år siden sendte Lars 'Charlie' Mortensen et brev til den lokale boldklub i Jelling. Han ville lige høre, om han kunne låne en fodboldbane til at afholde en festival på.

Det kunne han godt. Jelling Musikfestival var født.

I 1989 var Erik Clausen hovednavn, og Lars 'Charlie' Mortensen budgetterede med, at der skulle sælges 100 øl og 100 pølser.

De blev langet over disken, folk var glade, og år efter år voksede festivalen sig så stor, at den nu er blandt landets største.

Legender som Ozzy Osbourne, Elton John og John Fogerty har trådt ind på hovedscenen, men i år går en legende af, for Lars 'Charlie' Mortensen forlader sit livsværk.

- Det er da vemodigt, men det er på tide at sige stop og lade nye og yngre kræfter komme til, erkender festivalbossen, der fylder 64 næste gang.

Sejler sydpå

Jelling Musikfestival åbner i eftermiddag til fire dage med populære danske navne som The Minds of 99, D-A-D og Tobias Rahim samt det internationale hovednavn Duran Duran.

Niels Brandt fra The Minds of 99, der giver koncert på Jelling Musikfestival sent i aften. Foto: Per Lange

Atter vil op mod 35.000 deltage i de sydjyske festligheder, og Lars 'Charlie' Mortensen kunne for en uges tid siden melde om udsolgt af partoutarmbånd til den første festival efter pandemien.

Han glæder sig over succesen, men går fremtiden i møde med en vis bekymring:

- Det bliver svært at slippe og vænne sig til et nyt liv. Det har været en livsstil for mig. Men det har nu aldrig føltes som et job, selvom jeg aldrig har haft fri, forklarer Lars 'Charlie' Mortensen.

Festivallederen trækker stikket og hiver i stedet i noget tovværk. Han har planlagt at sejle sin båd til Middelhavet i juli.

- Ja, jeg har sgu brug for komme langt væk, siger Lars 'Charlie' Mortensen.

Han er snart helt ude af Jelling Musikfestival. Men har nogen brug for et godt råd fra en, der har prøvet det før, så kan de altid ringe.