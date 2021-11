Smitte til koncert: Opfordrer til test

Tusindvis af fans kunne lørdag aften synge med på hits som 'Nudes' og 'Lonely', da Jada gav koncert i K.B. Hallen.

Nu viser det sig dog, at der blandt de glade koncertgængere var i hvert fald én, der var smittet med coronavirus, og derfor opfordrer Live Nation og Billetlugen alle deltagere til at lade sig teste.

Det fremgår af en mail, som er udsendt til alle billetkøbere fra arrangørerne, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Live Nation kan over for Ekstra Bladet bekræfte, at der har været smittede til stede ved koncerten.

'Det er korrekt, at en eller flere blandt publikum i lørdags er testet positive for corona. Vi følger myndighedernes retningslinjer og anbefaler derfor alle, der var til stede, at blive testet', lyder det fra den presseansvarlige, Heidi Degn, i en mail.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smitteopsporingen, at man er bekendt med enkelte tilfælde af coronasmittede, der har været til stede ved koncerten.

Myndighederne opfordrer generelt til, at man lader sig PCR-teste på fjerde- og sjettedagen, hvis man er nærkontakt til en smittet og enten er færdigvaccineret eller tidligere har været smittet med coronavirus.

Hvis man er såkaldt anden kontakt, lyder opfordringen, at man bliver testet en enkelt gang.