Smukfest aflyser

Det er sorgens dag for de danske festivaler.

En efter en har de måttet erkende, at de nye retningslinjer kommer til at betyde, at det ikke er muligt at afholde den fest med musik, man have håbet på.

Nu har Smukfest også valgt at aflyse.

Det fortæller Søren Eskildsen fra festivalens direktion til Ekstra Bladet.

- Med de nuværende restriktioner er det ikke muligt at gennemføre festivalen den anden weekend i august, og derfor bliver vi nødt til at aflyse Smukfest, som, vi kender den.

Ekstremt skuffede

Han fortæller, at man er ekstremt skuffede og kede af det over regeringens udmelding.

- Vi er skuffede over, at festivalerne senere i sæsonen allerede bliver afskrevet. Ingen ved, hvordan situationen ser ud om tre måneder, og det er så ærgerligt.

Som de andre festivaler kan fortælle, håber Søren Eskildsen, at deltagerne vil overføre deres billetter til næste Smukfest.

- Nu skal vi i kontakt med vores deltagere, og vi arbejder nu på en løsning, der kommer til at ligne sidste års model, hvor det bliver muligt at overføre billetter til næste år. Opbakningen fra vores gæster er i denne situation vigtigere end nogensinde.

Selvom Smukfest er aflyst i den anden weekend i august, aner Søren Eskildsen alligevel et håb.

- Vi ved ikke, hvad vi 100 procent kommer til at gøre endnu. Nu skal vi i maskinrummet og analysere de her retningslinjer. Men lad mig sige det sådan her: 'Der er altid håb i Bøgeskoven'.

Mens festivalerne gerne vil have, at du fastholder billet til næste år, kan det jo være, at du alligevel gerne vil have pengene tilbage.

Skeler vi til udlandet, var 3000 mennesker op til weekenden samlet til technofest i Liverpool uden restriktioner og afstandskrav som en del af et forsøg, der skulle afsøge, hvordan store arrangementer kan afholdes.