Smukfest afslører nyt topnavn

På blot lidt over en time blev alle Smukfests partout-armbånd solgt i december.

Nu har de 28.000 musikelskere fået mere klarhed over, hvad de får for pengene.

Smukfest har nemlig netop afsløret en stribe nye navne med det britiske popband Years & Years i spidsen.

Hitmagerne fra London gav i mandags koncert i K.B. Hallen i København.

Plakaten er desuden udvidet med blandt andre danske Gilli, Ude Af Kontrol, Sebastian og Bikstok.

Se de mere end 40 nye navne på smukfest.dk.

Festivalen har også offentliggjort, hvilke dage de enkelte artister optræder. Endagsbilletter sættes i salg på mandag 4. februar.

Scenerne flyttes

Tidligere på ugen gav Skanderborg Kommune endelig Smukfest tilladelse til at flytte Bøgescenerne bagud for at skabe mere plads til publikum. Ændringen vil dog først blive gennemført næste år.

Festivalen har tidligere annonceret navne som Lukas Graham, Suede, Nephew, Thirty Seconds to Mars, Nik & Jay og TV-2.

Smukfest afvikles fra onsdag 7. august til søndag 11. august.

Tinderbox, der finder sted i Odense sidst i juni, har i dag også sluppet flere navne. Rockbandet Greta Van Fleet og dj'en Diplo er blandt de nye tilføjelser.

I morges afslørede Roskilde, at rapstjernen Cardi B bliver et af sommerens hovednavne på Dyrskuepladsen.

