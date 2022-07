Smukfest bekræfter: Han kommer

Der er præcis tre uger til, at Smukfest 2022 løber af stablen.

Onsdag den 3. august slår den store festival dørene op, og på åbningsdagen står verdenskendte Justin Bieber til at give en brag af en koncert for publikum i Bøgeskoven.

Hovedpersonen blev for lidt over en måned siden ramt af et syndrom, der gjorde ham lam i den ene side af ansigtet.

Det såkaldte Ramsay Hunt Syndrom, som hitmageren blev ramt af, betød, at han måtte aflyse koncerter på stribe denne sommer.

Artiklen fortsætter under videoen...

Derfor har mange spekuleret i, om Justin Bieber overhovedet kommer til at optræde i Skanderborg med syndromet in mente. Men hos Smukfest er man fortsat optimistiske. Særligt i kølvandet på nye billeder, hvor Justin Biebers sympotomer er synligt bedre end før.

- Vi ser selvfølgelig frem til, at han (Bieber, red.) kommer. Så længe vi ikke har hørt noget om en aflysning, så har han jo ikke aflyst, fortæller Søren Eskildsen, der er talsmand for Smukfest, til Ekstra Bladet.

- Har I kontakt til Justin Beiber og hans team?

- Som alle andre bookinger hos os, så er der selvfølgelig en tæt dialog mellem management og os som arrangører. Vi har som sagt ikke hørt noget om en aflysning, og derfor glæder vi os fortsat til at byde ham velkommen i Bøgeskoven.

Afsluttende fortæller Søren Eskildsen, at festivalen både har en plan B og C i baglommen, hvis Bieber vælger at aflyse. Eskildsen vil dog ikke løfte sløret for, hvilket artister der er tale om.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Bieber ud, da han blev ramt af syndromet. Foto: Reuters

Smiler igen

Det var i starten af juni, at Justin Bieber lagde en video ud på Instagram, hvor han fortalte, at han havde fået syndromet.

Sidenhen har verdensstjernen været stille og gemt sig fra offentligheden, men mandag kunne et billede afsløre en smilende Bieber med hustruen Hailey Bieber, der begge hyggede sig ved vandet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Derudover har Hailey Bieber givet en status på hitmagerens helbred, efter han blev ramt af syndromet. Og det ser lovende ud.

- Han får det bedre dag for dag. Han har det også meget bedre, men det var jo uden tvivl enormt skræmmende og en underlig situation pludselig at være i, har fru Bieber fortalt i 'Good Morning America'.

– Men han kommer til at få det godt igen. Jeg er bare taknemmelig for, at han er okay.

Så der er gode nyheder til fans, der tørster efter at se Justin Bieber på Smukfest.

I videoen nedenunder kan du se Justin Bieber sætte ord på sit Ramsay Hunt Syndrom, som han fortalte om på Instagram.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Halvdelen af Justin Biebers ansigt blev lammet efter en sjælden virusinfektion - bliv klogere på, hvordan han kan få kontrollen tilbage, og hvorfor det opstår: Her er alt om Justin Biebers sjældne sygdom