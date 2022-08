Smukfest erkender fejl efter koncert-kaos

Festivaler på stribe har begået fejl i forbindelse med Tobias Rahim-koncerter denne sommer, hvor det gang på gang er blevet undervurderet, hvor stort et navn han lynhurtigt er blevet på den danske musikscene.

Ekstra Bladet har flere gange i løbet af sommeren beskrevet, hvordan der opstår kaos ved hans koncerter på de danske festivaler - blandt andet på Roskilde og Jelling, hvor scenerne var for små og interessen for stor. Fredag var den gal igen.

Her havde han fået den næststørste scene på Smukfest, Stjernescenen, hvor indgangene måtte lukkes, da de første 30.000 var kommet ind. På samme tid spillede Tina Dickow for et færre antal mennesker på hovedscenen, Bøgescenerne.

Et hav af mennesker var fredag på plads for at høre Tobias Rahim. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet var kort efter koncerten fredag aften i kontakt med Smukfest-talsmand Søren Eskildsen, som ikke ville kalde det en fejlplacering af Tobias Rahim.

Annonce:

'Det kan man altid diskutere, men i der her tilfælde foregår det godt og forsvarligt, men vi kan da konstatere, at der er mange, der gerne vil høre Tobias Rahim,' skrev Søren Eskildsen.

Men dagen derpå er han kommet på andre tanker. Det skriver TV2 Østjylland.

- Vi må erkende, at den gode Tobias Rahim skulle have spillet på Bøgescenen i stedet for. Når vi nu kigger på det på bagkant, så havde det været godt, siger Søren Eskildsen til mediet.

Stemningen var god hele vejen ned gennem menneskemængden, selvom de bagerste egentlig ikke kunne se giraffen. Foto: Per Lange

Han fortæller dog, at det er svært at rykke rundt på placeringerne, når først programmet er lagt, men han glæder sig over, at det gik forholdsvist fredeligt til, selvom en del måtte afvises ved indgangen på grund af pladsmangel.

Ekstra Bladet var selv til stede ved den propfyldte koncert. Det kan du læse om her.