Smukfest-gæster om Britneys fadæse: Kæmpe skuffelse

Publikummer er stærkt kritiske over for den amerikanske popstjernes koncert på den jyske festival

Det er langtfra kun landets anmelderkorps, der revser Britney Spears efter hendes koncert i går på Smukfest.

Gæsterne er også utilfredse med det 36-årige popikon.

Se også: Skandale: Fæl Britney på Smukfest

Da koncerten begyndte, var der så mange mennesker foran Bøgescenerne, at det var tæt på umuligt at få en plads med udsyn til en af storskærmene for slet ikke at nævne scenen.

Som Spears' optræden skred frem, kom der dog hastigt mere og mere plads mellem gellederne, efter gæster i hobetal forlod koncerten, før den var passé.

Tam playback

Alexander, der ikke vil have sit efternavn frem, er en af de mange, der udvandrede før tid.

- Halvvejs inde gik vi ned for at se D-A-D. Det (Britney Spears' koncert, red.) var ikke så autentisk, som det kunne have været, siger han.

Se også: Trist: Nedslidt Larsen på Smukfest

Alexander hæfter sig særligt ved, at Britney Spears i hans ører ikke sang under sin koncert.

- Vi oplevede det som om, at det var playback. Det føles tamt at se, siger han.

- Det var dog en oplevelse at se hende, når man kender til hendes karriere og det, hun har været igennem, siger Camilla Nielsen, der så koncerten sammen med Johan Søgreen Jensen. Foto: Ekstra Bladet

Meldingen er enslydende fra venneparret Johan Søgreen Jensen og Camilla Nielsen.

De er begge skuffede over sangerens koncert.

- Det havde nok været bedre, hvis hun bare havde sunget én af sine sange live, siger Johan Søgreen Jensen.

- Det var en ambivalent følelse, fordi hun havde bygget et ret godt sceneshow op, men samtidig var det en kæmpe skuffelse, at hun ikke sang mere, end hun gjorde, tilføjer Camilla Nielsen.

Se også: Perverst: Aqua kiksede på Smukfest

Den 26-årige herre mindes ikke før at have oplevet den grad af playback.

- Smukfest kunne godt have brugt pengene bedre, konstaterer han.

Det var et show

Festivalens talsmand, Poul Martin Bonde, vil dog ikke begive sig ud i en vurdering om, hvorvidt Britney Spears var millionerne værd.

- Det må bookerne om. Det var Las Vegas i Skanderborg, og så kan man mene, hvad man vil, siger han.

Poul Martin Bonde medgiver til dels, at Britney Spears benyttede sig af playback.

- Det kunne godt se sådan ud, men igen er spørgsmålet, hvad er en Britney Spears-koncert? Det er et show af en anden slags.

- Det er ikke de normale præmisser, som man vurderer en rockkoncert på, der er gældende her, mener han.

Se også: Onsdagens Smukbabe: Jeg ER den smukkeste

Talsmanden pointerer, at Smukfest rummer noget for en hver smag, og at der var flere koncerter for gæsterne at overvære, mens Britney Spears' stod på.

- Jeg synes, at Britney er ét navn blandt mange navne, der repræsenterer så mange uendelige forskellige ting, siger Poul Martin Bonde.