Smukfest hædrer sangskriver og komikere

Sanger, sangskriver og satiriker Niels Hausgaard har siden 1970'erne været kendt for sine sange og komik.

Netop de små, finurlige historiefortællinger mellem sangene, er årsagen til, at han fredag kunne modtage Polka Verner Legatet ved en reception på Smukfest.

- Han har formået at gøre alt det, der foregår mellem numrene til det vigtigste nemlig pausen og pauserne.

- På det område er der ingen i hele verden, der ligner ham, lød begrundelsen fra Søs Egelind.

Og den 77-årige prismodtager var hurtig til at fyre en vittig replik af.

- Tusinde tak. Det er helt vildt. Det ville klæde mig at sige, at det ikke er fortjent, men det siger jeg ikke, sagde satirikeren, inden han brød ud i et grin.

Savnet satire

Også holdet bag satireprogrammet 'Tæt på sandheden' bestående af Jonatan Spang, Camilla Boraghi og Michael 'MC' Christiansen modtog det anerkendte legat.

- Sammen har de tre senest med 'Tæt på Sandheden' fornyet politisk satire og givet den tiltrængt friskhed og måske endda et los i røven, lød begrundelsen fra Kirsten Lefeldt.

- De har formået at få os til at indse, at vi har savnet politisk satire i alt for mange år. De har atter gjort den til allemandseje.

- Hvis man er et politisk magtmenneske, kan man ikke vide sig sikker, og det er betryggende for os andre, supplerede Søs Egelind.

Komiker og prismodtager Jonatan Spang benyttede lejligheden til at takke for prisen og sende en bredside afsted mod de danske journalister.

- Det er vigtigt at lave programmet (red. Tæt på sandheden). Mange journalister har travlt med at gøre ting mere komplicerede end de er.

- Vores opgave er at tage tingene ned fra de høje hylder, hvor mange ikke kan nå dem, sagde han.

Pengepræmie følger med

Med prisen følger en pengepræmie på 100.000 kroner til holdet bag 'Tæt på sandheden' og yderligere 100.000 kroner til Niels Hausgaard.

Beløbet er samlet ind ved en auktion op til festivalen.

Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind oprettede Polka Verner Legatet i 2002, hvor de modtog Smukfest-prisen.

En del af pengene, som fulgte med prisen, brugte de på at hylde trommeslageren Finn Grunnet Sørensen, også kendt som PolkaVerner.

Festivalen besluttede i samråd med de to kvinder at gøre Polka Verner Legatet til en fast tradition.

Siden har en legatbestyrelse på syv personer hvert år peget på en eller flere prismodtagere.

Sidste år løb sanger og sangskriver Sebastian med legatet.