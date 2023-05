Smukfest-hykleri: Kunstnere må gerne

'Skrigeskinke'.

Det er et af de ord, der er blevet diskuteret heftigt, siden Smukfest tirsdag annoncerede, at den kommende festival i august skal være uden nedladende og sexistiske kommentarer om de optrædende.

I nyhedsbrevet lyder blandt andet, at 'kommentarer om artisternes alder, seksualitet, køn og udseende' frabedes, når anmeldere og reportere taster løs efter festivalens koncerter.

I yderste konsekvens kan det ende med, at anmeldere ikke vil få lov til at blive akkrediteret til festivalen, har festivalen tidligere proklameret.

Men hvad med de kunstnere og artister, der selv brøler ud med den ene sexistiske kommentar efter den anden i mikrofonen, når de går på scenen til sommerens festivaler?

Læs også:

Ekstra Bladets chefredaktør mener, det kan ende med censur, hvis Smukfest vil bestemme, hvordan medierne skal formulere sig

Annonce:

Køber ikke præmissen

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få talsmand for Smukfest Søren Eskildsen i tale. Han indvilgede først i at deltage i et telefonisk interview, men valgte i sidste øjeblik at svare skriftligt på en række spørgsmål.

Derfor har Ekstra Bladet ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Kunstnerne må gerne bruge ord som 'luder' og 'lille røv', når de optræder på Smukfest. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har fremlagt nogle eksempler på sangtekster fra nogle af de artister, som festivalen via deres hjemmeside promoverer, for Smukfest-talsmanden.

Blandt andet synger popsangeren TopGunn: 'Man kan ikke stole på en pige med en lille røv'.

Gruppen Ude Af Kontrol synger: 'Er du dum, du er grim, la' mig klask' dig i røven. Vi skal hjem til mig og hygge, du må ikke falde i søvn.'

Og Magtens Korridorer synger som bekendt: 'Anne-Grethe, du er en hesteluder'.

Du kan læse de svar, som talsmanden er kommet med, i faktaboksen herunder: