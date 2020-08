Smukfest-legende død af kræft

Poul Martin Bonde, talsmand og formand for Skanderborg Festivalklub, er gået bort efter et længere tids kræftforløb som 62-årig.

Det bekræfter Skanderborg Festivalklub, der står bag Smukfest, i en pressemeddelelse.

'For sidste gang har vi set Poul Martin repræsentere Smukfest på tv og i aviserne. Det sidste bestyrelsesmøde med ham for bordenden er rundet af, og det samme i festivalens direktion. Poul Martin har båret sit sidste backstage-armbånd, og det er et kæmpe tab for selvfølgelig hans familie og nærmeste, men også det store festivalfællesskab, han om nogen har tegnet i Skanderborg og resten af Danmark', udtaler Skanderborg Festivalklub i pressemeddelelsen.

Her oplyser Skanderborg Festivalklub ligeledes, at Poul Martin Bonde i længere tid har kæmpet mod kræft, og at hans krop til sidst gav op.



'Poul Martin var et privat menneske med et offentligt job. Efter længere tids behandling mod kræft, tilbragte han den sidste tid hjemme hos sin familie, hvor han sov stille ind. Poul Martin blev 62 år', lyder det videre.

I pressemeddelelsen forklares det ligeledes, at bisættelsen af Poul Martin Bonde vil foregå privat og blandt de nærmeste.

Skanderborgenseren efterlader sig tre børn og en hustru.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Poul Martin er død. Vores dybeste medfølelse går til familien, siger Søren Eskildsen, der er direktionens ordfører i Skanderborg Festivalklub, til Ekstra Bladet.

Poul Martin Bonde blev 62 år. Foto: Axel Schütt/Ritzau Scanpix

Kendt i musikbranchen

Poul Martin Bonde viede sit liv til musikken, hvor han som udøvende kunstner i 80'erne var sanger i punkbandet Pigtråd og rockgruppen Glashus.

Fra tid til anden lykkedes det ham at lægge mikrofonen til side for at åbne lærebøgerne, og fra 1984 kunne han kalde sig cand. phil. i æstetisk kulturarbejde.

Efter sideløbende med studierne at have spillet og anmeldt musik for lokale aarhusianske medier blev han midt i 1980'erne ansat på DR i Aarhus.

Senere arbejdede han som talentspejder på Sony Music og som producer og sparringspartner for navne som Poul Krebs og Peter Belli.

Gennem selskabet The Organization fortsatte Poul Martin Bonde som manager for Poul Krebs.

I mange år var Poul Martin Bonde talsmand for Smukfest. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Han var desuden formand for Spot Festival. I en kort periode var han også en del af bestyrelsen i Dansk Rock Samråd.

Da tidligere formand for Skanderborg Festivalklub Claus Visbye forlod formandsposten i 2017, tog Poul Martin Bonde over.

'Walther mødte første gang Poul Martin i 1983. Skovfesten var endnu ung, og det samme var skribenten og musikanmelderen Poul Martin, der bl.a. var med til at starte musikmagasinet GAFFA i 80’ernes Aarhus. Han skrev ret godt, det kunne fyrene bag den gryende Smukfest godt se, og efter få år indvilgede Poul Martin lykkeligvis i at forfatte de officielle programtekster til præsentation af kunstnerne. Det har siden været hans helt særlige metier iblandt utallige andre på festivalens sekretariat', udtaler Skanderborg Festivalklub i pressemeddelelsen.

Siden da har Poul Martin Bonde været fast inventar på Smukfest.

Poul Martin Bonde boede frem til sin død i landsbyen Hylke tæt på Skanderborg.

Hyldes på sociale medier

På de sociale medier begræder flere af Poul Martin Bondes venner og kolleger hans død.

'Kæreste Poul Martin. De varmeste kondolencer til din familie og nærmeste. Uden dig havde jeg ganske enkelt ikke været hvor jeg er i dag', skriver tv-vært Anders Breinholt for eksempel.