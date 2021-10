Smukfest mangler 48 millioner

Smukfest 2020 blev aflyst i april samme år på grund af corona.

18 måneder senere har festivalen fortsat ikke modtaget de knap 66 millioner kroner, arrangørerne har ansøgt om i kompensation fra staten.

Det viser en aktindsigt i den såkaldte arrangementsordning, som Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen.

Smukfest har modtaget en deludbetaling på 17,5 millioner kroner, men mangler altså fortsat mere end 48 millioner.

Talsmand for Smukfest, Søren Eskildsen, udtaler:

- Det er udfordrende, at det tager så lang tid. Det er udfordrende for vores likviditet, men heldigvis har vi et fornuftigt beredskab, der gør, at vi kan håndtere situationen. Vi ville da ønske, at det var gået meget, meget hurtigere, men vi kan blot konstatere, at det gør det ikke.

Arbejdstung opgave

Søren Eskildsen forklarer, at det simpelthen er papirarbejde, der trækker processen i langdrag:

- Vi afleverer fortsat dokumentation til Erhvervsstyrelsen, når de beder om det, men det er vores indtryk, at styrelsen er under et enormt stort arbejdspres. Vi gør alt, hvad vi kan for at samarbejde konstruktivt, så vi kan få det afsluttet hurtigst muligt. Men det er en arbejdstung opgave, så sagsbehandlingen tager rigtig lang tid, siger talsmanden.

Roskilde Festival modtog i maj 62.568.823 kroner fra samme arrangementsordning, men Smukfest er ikke den eneste store festival, der fortsat savner mange millioner.

Tinderbox i Odense og NorthSide i Aarhus venter også. Festivalerne, der drives af DTD Group, søger samlet om 48 millioner kroner fra den danske stat, til trods for at de som fortalt i Ekstra Bladet ejes af selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg.

De svimlende beløb dækker ikke kun festivalernes faste udgifter til eksempelvis løn og husleje. Pengene kanaliseres også videre til leverandører og danske artister.

Mens flere arrangører venter på penge for 2020, har de også søgt om kompensation for aflyste festivaler i 2021.