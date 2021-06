Smukfest med ny udmelding: Klar med erstatning

Selvom Smukfest i år er aflyst grundet coronapandemien, vil der alligevel blive festlig stemning i Bøgeskoven i Skanderborg i juli og august.

Smukfest vil nemlig denne sommer afholde fem endags-arrangementer, som får navnet Småfest.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

'Vi savner jer helt gevaldigt, og tanken om, at der skulle gå et helt år, før vi igen kunne holde skovfest for jer, var simpelthen ikke til at holde ud! Så det er med stor glæde, at vi nu kan løfte sløret for en række skønne endagsarrangementer, der skal give os lidt af det, vi går og sukker efter. Det bliver småt, men godt,' lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Dagsprogrammerne er spækket med musik, underholdning, fadøl, finurligheder og fællesskab, som vi alle har savnet og manglet alt for længe nu! Det bliver nogle fuldstændig forrygende småfester, som vil dufte af Smukfest og bøgeskov og samtidig gemme på nye, overraskende oplevelser,' lyder det videre.

Ingen camping

Arrangementet løber af stablen fra 30. juli til 7. august.

Festivalen oplyser, at der vil være plads til 1000 gæster pr. dag til arrangementerne, og at billetprisen er 595 kroner for torsdag og fredage og 695 kroner for lørdage.

Der bliver alligevel festlig stemning i Bøgeskoven i år. Foto: Per Lange

Til Småfest kan man blandt andre opleve navne som Jung, Scarlet Pleasure, Suspekt, Dizzy Mizz Lizzy og Aqua.

Grundet corona bliver det fortsat ikke muligt at campere til arrangementet.