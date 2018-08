Smukfest om Britney-fusk: Vi kan ikke garantere noget

Festivalen tør ikke skrive under på, at Britney Spears synger live under sin optræden i aften

Årets Smukfest har netop slået portene op, og et utal af tålmodige festivalgæster kunne således indtage bøgeskoven i Skanderborg.

En af de mange, der kom i god tid, er den 36-årige københavner Mette Hansen og hendes veninde Lisbeth Nielsen.

Nogle hundrede gæster ventede længe, inden portene gik op for at være på pladsen fra begyndelsen af årets festival. Foto: Olivia Loftlund

De er ikke i tvivl om, at de skal opleve hovednavnet Britney Spears indtage Bøgescenen kort før midnat.

- Hun er en, man skal se, siger Mette Hansen, der bliver bekræftet af sin veninde.

Spears er dog i årevis blevet klandret for ikke selv at synge, når hun optræder. I stedet skulle hun benytte sig af playback.

På YouTube findes der ligeledes flere videoer, der umiddelbart indikerer, at popstjernen har benyttet sig af playback.

Lisbeth Nielsen og Mette Hansen (t.h.) forlader Britney Spears-koncerten, hvis popstjernen bruger playback. Foto: Olivia Loftlund

Hvis det er sagen i aften, smutter de to damer.

- Så tror jeg, at vi fordufter, og så er det godt, at D-A-D på det tidspunkt spiller lige ved siden af, siger Mette Hansen.

Ingen garanti

Smukfests talsmand, Poul Martin Bonde, fortæller, at festivalen ikke har stillet nogen krav til Britney Spears' sang, hvorfor de heller ikke tør sige, om Britney Spears kommer til at synge live.

- Jeg ved ikke, hvordan Britney vælger at optræde. Jeg går ud fra, at hun leverer et stort show. Det er det, som hun er kendt for at gøre, siger talsmanden.

Således vil talsmanden heller ikke afvise playback til Britney Spears' koncert i aften på Smukfest.

- Kunstnere kan støbe deres optrædener sammen på mange forskellige måder, og om det gøres på den ene eller anden måde, er vi ligeglade med, så længe at det er godt, og det plejer Britney at være, siger han.

Playback i tyskland

Britney Spears kommer lige fra en koncert i Mercedes-Benz Arena i Berlin, hvor hun optrådte i går.

Her blev hun af den tyske presse netop revset for ikke kun at komme 47 minutter for sent på scenen, men også for at bruge playback.

'Britney Spears' mikrofon ser kun ud til at virke, når hun mellem sine verdenshits såsom 'Baby One More Time', 'Ooops! I Did It Again' eller 'I'm A Slave 4 U' forpustet spørger publikum, hvordan de har det, eller om de har det sjovt'. Ellers kører sangen på bånd', skriver Berliner Morgenpost.

Også den tyske tabloide avis Bild hæftede sig ved den manglende sang.

Helt almindeligt

Det er meget udbredt, at musikere i større eller mindre grad afspiller et underliggende lydspor med sang, der er optaget på forhånd, når de optræder live.

Der er graden af brugen af det, der er vidt forskellig.

Det fortæller Mikkel Holm, projektchef i lydfirmaet Nordic, der står for lyden på en række af landets store festivaler, blandt andet Smukfest.

- Jeg oplever ofte, at sangen ligger dubbet, Det vil sige, at man synger live hen over sin egen stemme, siger han.

En smagssag

Mikkel Holm forklarer, at det fra musikernes side er et forsøg på at genskabe det værk, de har lavet i studiet.

- Det er en smagssag, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over for det.

- Det handler om, hvorfor man går til koncert - er det for at høre noget unikt, eller er det for at se et show og underholdt, siger Mikkel Holm.

Britney Spears optræder på Bøgescenen klokken 23.15. Ekstra Bladets Thomas Treo anmelder koncerten.