Smukfest overrasker med hovednavn

Den udsolgte festival i bøgeskoven er igen i år blevet stærkt kritiseret for deres musikprogram, der ifølge mange har manglet store profiler, der kan retfærdiggøre landets højeste festivalbilletpris.

Nu imødekommer festivalen kritikken ved at smide et vaskeægte hovednavn på plakaten, der har masser af Smukfest-egnede hits på samvittigheden.

'Det er med enorm stolthed, vi nu kan præsentere Robbie Williams som sidste headliner på Smukfest 2019. Den engelske super-entertainer spiller kun ganske få koncerter her i 2019 – og koncerten i den smukke bøgeskov bliver årets eneste i Danmark', lyder det i en pressemeddelelse fra Smukfest.

Robbie Williams meldes klar til Smukfest 2019. Foto: AP

Siden han som det yngste medlem af Take That indtog scenerne i 1990 for senere at gå solo i 1995, har Robbie Williams været aktiv i showbiz.

Han har haft hele syv engelske nummer et-singler – og hele 12 albums, der har indtaget førstepladsen på den engelske hitliste.

Dermed er han den mest sælgende solo-kunstner i Storbritannien – med seks albums blandt de hundrede mest solgte.

Blandt de mange Robbie Williams-hits er sange som 'Feel', 'Angels', 'Rock DJ' og 'Let Me Entertain You'.

Robbie Williams spiller på Smukfest onsdag 7. august.