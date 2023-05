Smukfest siger nej: Urimeligt, upassende og uordentligt

Når Smukfest til august skal afholdes under trækronerne i bøgeskoven i Skanderborg, bliver det uden nedladende og sexistiske kommentarer om deres artister.

I hvert fald hvis det står til festivalen.

I et nyhedsbrev slår arrangørerne fast, at de hilser meninger om musikken og musikprogrammet velkommen, men gerne vil frabede sig kommentarer om artisternes alder, seksualitet, køn og udseende, når anmeldere, reportere eller meningsdannere slår sig løs i spalterne eller på de sociale medier.

Nej til svinere

'Der er mange årsager til, at flertallet af artisterne på en typisk festivalplakat er mænd. På Smukfest arbejder vi aktivt med at sikre kunstnerisk diversitet, men miljøet er ikke altid gunstigt for det', skriver festivalen og fortsætter:

'Der er simpelthen aspekter ved at stille sig i rampelyset som kvinde med noget på hjerte, der er meget barske. Man stiller sig til skue, blive bedømt og har ringe muligheder for tage til genmæle mod grænseoverskridende adfærd på distancen.'

Drew Sycamore er en af de kvindelige kunstnere, der i år kan opleves på Smukfest. Foto: Per Lange

Smukfest slår fast, at de finder det grænseoverskridende, når en anmelder 'omtaler en artist nedladende', eller når et kommentarspor fyldes med 'hensynsløs galde over en (oftest kvindelig) artists påklædning eller bare udseende'.

'Som arrangør vil vi gerne understrege, at vi finder det urimeligt, upassende og uordentligt, når man i den frie presses eller ytringsfrihedens navn sviner vores musikalske samarbejdspartnere til i det offentlige rum. Vi tager afstand fra det', skriver de videre.

Hjælper på vej

I pressemeddelelsen annoncerer den jyske festival desuden, at man nu har offentliggjort årets spilleplan, og at man i år har gjort noget ekstra for at fremme diversiteten.

'Vi tager udgangspunkt i publikums ønsker, når vi booker, men i forhold til diversitet, så er Smukfest nødt til at hjælpe lidt på vej. Heldigvis kan vi begge dele: Vi har 45 af de 50 mest ønskede danske navne på årets plakat, OG her er noget for enhver smag', siger bookingchef Mikkel Xavier i nyhedsbrevet.

Af de omtrent 200 artister på plakaten er 31 procent kvinder, og det er den højeste andel nogensinde på festivalen.

Smukfest finder sted mellem 30. juli og 6. august.