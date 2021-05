Smukfests opråb til politikere: - Det er vi pisse kede af

'Kære politikere, vi har brug for at forstå, hvad der ligger bag jeres tidlige beslutning. Det er 21 måneder siden, vi afviklede festival, og vi skal nu vente yderligere 15 måneder. Det er vi pisse kede af.'

Det er starten på et brev, som Smukfest tirsdag aften har offentliggjort på sin hjemmeside.

Opråbet kommer, efter Smukfest for en uge siden måtte meddele, at festivalen, som vi kender den, i år er aflyst. Det skete på baggrund af den nye politiske genåbningaftale, som blev præsenteret natten til 4. maj. Den lagde nemlig op til, at man efter den 1. august højst må være 5000 deltagere til festivaler.

'Puslede' med

Smukfest har offentliggjort en liste over de ting, som de 'pusler' med for at lykkes med en festival. Et svar til kulturminister Joy Mogensen, der i sidste uge skrev på sin Facebook-side, at hun var nysgerrig på, hvad de store festivaler 'puslede' med af idéer.

Det har fået Skanderborg-festivalen til at nedskrive en lang række af udfordringer, der lige nu gør livet mere end normalt svært for arrangørerne. Det rundes af med:

'Til sidst pusler vi med at forstå, hvorfor ingen med politisk kasket vil stille sig op, se os i øjnene og forklare, hvordan det giver mening at lukke os ned frem for at lade troen og håbet komme både sensommeren, vaccinerne, Coronapasset og udviklingen til gode, så vi kunne planlægge sikkert videre i henhold til situationens udvikling.'

Det er ikke første gang, Joy Mogensen er kommet i mediemøllen på grund af sine Facebook-opslag. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Opråb til Joy Mogensen

Festivalens talsmand Søren Eskildsen bekræfter over for TV 2 Østjylland, at opråbet er en respons på Joy Mogensens udmelding.

- Det er klart, at vores minister er opsat på, at der udkommer noget i markedet. Men vi føler, det er vigtigt at gøre opmærksom på de udfordringer, vi står i lige nu, siger han til TV 2 Østjylland.

I brevet skriver festivalen, at den stadig mangler kompensation fra den aflyste festival i 2020, og at det bekymrer dem, hvordan det kan gå ud over de mange personer og foreninger, der har nydt godt af de mange gæster i Skanderborgs skove.

Alligevel er Søren Eskildsen ikke bekymret for festivalens kår i de kommende år og slår kort fast:

- Vi er ikke bekymret for fremtiden, vi stabler en fantastisk festival på benene næste år, det er jeg sikker på.

Det er ærgerligt, men ansvarligt, at en række festivaller er aflyst i år, lyder det fra festivalgængere.

Da aflysningen af festivalen i første omgang blev meldt ud, var det et stort nederlag for organisationen bag.

- Det er ikke muligt at afholde en Smukfest, som vi kender den, i anden weekend i august. Det er vi ærgerlige og skuffede over, og det er med knust hjerte, at vi må meddele det, sagde Søren Eskildsen sidste tirsdag til TV 2 Østjylland.

I samme åndedræt sagde talsmanden dog også, at de med det samme ville gå i gang med at kigge på, hvilke andre muligheder restriktionerne efterlader dem med.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Joy Mogensen.