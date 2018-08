Smukfests rockchok: Frede på scenen!

Kronprinsen var en særdeles overraskende gæst under Nephews koncert i Skanderborg sent torsdag

Surprise! Pludselig stod han der - selveste kronprins Frederik.

Den danske tronarving chokerede Smukfests publikum, da han var gæst under Nephews koncert torsdag nat.

Klokken cirka 00:25 viste Frede sig minsandten i rampelyset, og han blev mødt af et jubelbrøl fra en kæmpe menneskemængde.

Den musikglade kronprins dukkede op efter nummeret 'Worst/Best Case Scenario', hvor han agerede overdommer, da det skulle afgøres, hvilken side af publikum, der sang højest.

- Deres kongelige højhed, kunne de ikke have lyst til at pege på den side, der skal vinde dagens sangkonkurrence, sagde Nephews frontmand, Simon Kvamm.

Det ville Frede gerne.

National helligdag

Først pegede han på publikum til højre for sig selv, så på dem til venstre, indtil han slutteligt besluttede sig for, at den højre del af publikum sang højest.

- Smukfest giv en kæmpe hånd til kronprins Frederik, deres kongelige højhed, sagde Simon Kvamm, i takt med at Frede forduftede fra scenen.

- Da vi aftalte det her, fortalte kronprinsen mig, at han, når han overtager tronen, påtænker at indføre en national helligdag mandag efter Smukfest, proklamerede Simon Kvamm.

Som Frede blev den idé ikke overraskende godt modtaget af et kådt publikum.

Pudsigt nok optræder Nephew i Royal Arena på Amager 6. oktober. Koncerten er udsolgt. Mon Frede har billet?