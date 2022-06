Solens ofre: Brændt af på festival

Måske var regnen mandag aften tiltrængt for mange af gæsterne på Roskilde Festival.

Der er i hvert fald en gennemgående farve på pladsen, og den er RØD. Solens varme stråler har brændt den bare hud, og flere gæster går solskoldet rundt.

Et gennemgående tema er dog, at de har været kloge nok til at huske solcremen. De har bare været mindre kloge, når de har valgt ikke at bruge den endnu.

Ekstra Bladet har mødt dem på pladsen for at høre, hvordan i alverden det kunne gå så galt.

20-årige Therese Rabens er en af de få, der havde husket solcremen. Men samtidig var hun også en af de mest solbrændte.

- Det er faktisk meget overraskende, for jeg havde egentlig solcreme på i går alle steder. Jeg havde smurt mig godt ind, men jeg blev det bare alligevel.

Hun indrømmer dog, at det måske er lidt hendes egen skyld.

- Der var et tidspunkt, hvor jeg sad i solen, og jeg kunne mærke, jeg blev grillet, men jeg var ligeglad, fordi jeg drak. Så det er faktisk måske lidt selvforskyldt.

- Jeg tror også, det er, fordi det er så varmt, at man sveder solcremen af. Og så fik jeg bare ikke lige smurt mig ind igen. Det har været så fucking varmt, og man har bare ikke kunnet holde ud at gøre noget som helst.

- Er alle dine venner også solskoldet?

- Nej, det er kun mig. Og de mobber mig med det, siger hun med et grin.

Jacob Wivel på 29 år tager selv det fulde ansvar for, at han har fået en flot, rød v-hals.

- Det, der skete, var, at jeg sad ude foran og spillede ølbowling i går. Jeg fik en ølbong. Jeg fik to ølbong. Jeg fik tre ølbong. Pludselig var jeg fucking stiv, så fik jeg et par stykker mere, og da jeg kiggede på klokken, var der gået fem timer.

- Så jeg havde bare siddet, mens solen bagte ned, og havde drukket fem-seks ølbong og løse bajere. Min kammerat kom hen og sagde, 'du er blevet rød, mate. Du er blevet rød.' Og min respons var bare; 'giv mig en ølbong mere'.

- Så det er selvforskyldt?

- Det er 100 procent selvforskyldt.

- Har du sørget for solcreme?

- Jeg har heldigvis husket solcreme ... Men jeg har ikke brugt den endnu.

22-årige Anna er muligvis den eneste på pladsen, som ikke selv er skyld i sin forbrænding.

- Der skete det, at jeg har siddet i skyggen hele dagen, og så blev jeg brændt. Jeg har en ret følsom hud.

- Du blev brændt i skyggen?

- Ja. Det sker ret tit.

- Hun har maks været i solen i en halv time. Ellers har hun siddet i skyggen hele dagen, og jeg har smurt solcreme på hende konstant, fortæller hendes veninde Caroline.

Lukas Falk på 21 år er en af de mange, der har husket solcreme uden at bruge den.

- Jeg vågnede i morges til en stille og rolig dag, men så tog vi ned til Himmelsøen, og vi lå der hele dagen. Jeg havde valgt ikke at tage solcreme på, og selvfølgelig blev jeg da rød som en tomat i ansigtet - og andre steder på kroppen også for den sags skyld.

- Har du solcreme med?

- Jeg har faktisk solcreme med på Roskilde. Men jeg brugte den ikke, og det er min egen skyld. Der er ikke så meget andet at sige til det - det er min egen skyld.

- Jeg håber på, at den røde farve bliver nogenlunde brun i morgen. Gør den det ikke, så er det sådan, det er. Så må jeg gå og lide hele dagen.