Som en Storm-vind: 21-årig gentog vild bedrift

Det er onsdag på Roskilde Festival, og det betyder, at festivalpladsen er åbnet for de mange gæster, der løber om kap for at komme først til Orange Scene og blive sprøjtet til i bobler

Solen var nærmest som et tegn fra oven endelig retur på Roskilde onsdag eftermiddag, da festivalpladsen klokken 17 blev åbnet.

For mange efter fire eller fem dages ventetid.

Danske Blæst spiller op til dans på Orange som årets åbner klokken 18.30.

Det er traditionen tro et tilløbsstykke både for tilskuere og hurtigløbere, når portene åbnes ind til musikkens mekka og alt, hvad der dertil hører, for hvis man har god fart i benene og vel at mærke er hurtigst, vanker der champagnebad fra et ventende crew, når man når frem til området ved Orange.

Jubiiiii - så er det for alvor tid til musik på Roskilde Festival. Danske Blæst åbner Orange kl. 18.30. Foto: Per Lange

I år var ingen undtagelse. Som var der tale om vilde køer, der bliver lukket på græs efter en lang vinter i stalden, var der tale om et regulært kapløb for at blive den første, der når Orange.

Og det må man sige, at Storm Jørgensen på 21 år fra København gjorde - og det i en tid, som ville kunne gøre selv en atletikkløber misundelig.

Ligesom sidste år.

Det var således andet år i træk, at den unge, veltrænede herre kom først.

- Det er så sindssygt at vinde to år i streg. Fuldkommen vanvittigt, siger Storm til Ekstra Bladet.

Storm Jørgensen mødte et regulært boblebad, da han kom først frem til destinationen foran Orange. Foto: Jonathan Damslund

Mens mange ligesom i fjor løb forkert og helt ind til kanten af Orange, vidste Storm nemlig fra sin sejr i 2022 præcis, hvor han skulle løbe hen:

Nemlig midt for pitten foran Orange, hvor det såkaldte Canapy Crew traditionen tro med slagsange havde ventet i 20 minutters tid, inden de oversprøjtede vinderen med champagne.

- Jeg træner bare fodbold. Jeg er vildt glad for at vinde, lød det fra en jublende Storm.

Sådan så det ud, da portene blev åbnet. Der er to porte, man kan løbe ind fra. Vinderen Storm kom fra port 19 ude ved Darupvej bag Orange. Foto: Per Lange

Det er dog ikke korrekt, at man vinder en billet til næste års festival, når man kommer først, siger Ole Hansen, logistikansvarlig på Orange, til Ekstra Bladet.

- Nej, det er en myte, lyder det.

Det var ikke alle, der holdt sig på benene, da først folk tonsede ind fra de netop åbnede porte. Foto: Per Lange

Han fortæller, at selvsamme crew også står for at pille scenen ned igen, når Roskilde Festival er slut, og at de i øvrigt har været halvanden uge om at bygge den op.

At oversprøjte den hurtigste mand eller kvinde med champagne er deres måde at fejre på, at det hårde arbejde - for en stund - er veludført.

Og Storm?

Han fik en guldflaske med Asti for anstrengelsen og så mange bobler hældt ud over sig selv, at han var drivende våd og fedtet - men INGEN billet til Roskilde Festival 2024.