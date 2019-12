Sort jul: Ingen gider Robbie

Mange tager sydpå i julen. Det gælder også Robbie Williams. Men det er på albumlisten.

Sangeren, der har fyldt Parken to dage i træk et par gange, er aktuel med 'Christmas Present', men den vil danskerne ikke have.

Se også: Robbie i Parken: En færdig mand

Efter blot tre uger i julehandlen er skiven nummer 40 herhjemme. Den peakede på 17. pladsen.

Se også: Robbie afslører: Dopet i Parken

Listen er ellers spækket med julemusik, og Robbie Williams overgås af flere år gamle juleplader fra Michael Bublé, Mariah Carey og Justin Bieber.

Rasmus Seebach sidder for femte uge i træk på førstepladsen med opsamlingen 'Tak for turen'.

Coldplay går kolde

Ugens højest placerede nyhed som nummer 15 er 'Bad Vibes Forever', der er det andet posthume album fra rapperen XXXTentacion.

Camila Cabellos 'Romance' skuffer fælt. Det debuterer på 33. pladsen.

Se også: Hun er ulidelig: Håbløs romantiker

For Coldplay er det hurtigt blevet hverdag. Stadionbandets nye, 'Everyday Life', er ude af top 40 efter blot to uger.

Legendariske The Who når slet ikke ind på den danske albumliste med comebackpladen 'Who', men veteranerne er nummer 2 i USA og 3 i Storbritannien. Det er The Whos bedste placeringer i nyere tid.

Juice Wrld mindes i hjembyen Chicago - den afdøde rappers popularitet er eksploderet. Foto: Ritzau Scanpix

Efter sin død går rapstjernen Juice Wrld massivt frem i adskillige lande. Begge hans album er tilbage på den amerikanske top 10, og herhjemme er de begge retur i top 20.

Næste uge forventes Harry Styles' andet soloalbum, 'Fine Line', at blande sig i topstriden verden over.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Burhan G og Frida Brygmann sender for første gang to år gamle 'Tinka' helt til tops på singlecharten.

Mariah Careys 'All I Want for Christmas Is You' lå nummer et i sidste uge, og 25 år efter den blev udsendt, er evergreenen nu endelig nummer 1 i USA.