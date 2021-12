Sort jul: Ufattelig fadæse

Traditionen tro marcherer julemusikken ind på de danske charts.

Hele 32 af sangene på top 40 har relation til højtiden, men Sanne Salomonsens nye udspil i genren, 'Stjernen er til dig', kommer ikke i nærheden af listen.

Singlen blev udsendt sidst i oktober, men er i skrivende stund blot afspillet 2830 gange på YouTube.

Hos Spotify har den 83.000 streams på fem uger. 'Last Christmas' med Wham! streames typisk mere end 100.000 gange dagligt herhjemme på Spotify.

Netop 'Last Christmas' ligger på førstepladsen af den officielle hitliste, mens en anden gammel juleklassiker, Mariah Careys' 'All I Want for Christmas', er nummer to.

Sanne Salomonsens ældre julesang 'Vi lover hinanden' rumsterer for tiden omkring nummer 100 på Spotifys dagligt opdaterede top 200, hvor 'Stjernen er til dig' slet ikke har været inde i varmen.

Vinder årligt ræs

En anden af de store kvinder i dansk pop, Birthe Kjær, er aktuel med to julesange, der dog først kommer i betragtning til hitlisten senere på måneden.

Elton John og Ed Sheeran donerer overskuddet fra deres julehit til velgørenhed. Foto: Zakary Walters

I Storbritannien ser makkerparret Ed Sheeran og Elton John ud til at vinde det prestigefyldte juleræs med duetten 'Merry Christmas', som har kurs mod førstepladsen

Adele sidder for anden uge i træk tungt på albumtronen i både USA, Storbritannien og Australien med '30', der imidlertid falder ned på andenpladsen i Danmark, hvor Michael Bublés ti år gamle 'Christmas' gør comeback på toppen.

Canadierens blockbuster har nu sammenlagt tilbragt ni uger på førstepladsen, og det er blevet danskernes foretrukne julealbum.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk.

Jacob Dinesens 'The Joker's Hand' tager fjerdepladsen som ugens højestplacerede nyhed på albumlisten, hvor Volbeats 'Servant of the Mind' forventes at blande sig næste uge.