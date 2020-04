Spiller i gabende tom KB Hallen

Mads Langer skulle fredag aften have fyldt KB Hallen i København med glade mennesker. Det sætter coronaen kontant en stopper for.

Mads Langer kan dog ikke stoppes! Han spiller alligevel.

Det bliver dog i en gabende tom koncerthal, at 36-årige Langer skal spille - men det bliver ikke uden publikum.

Mads Langers koncert kan ses og ikke mindst høres her på ekstrabladet.dk fredag aften.

Som de foregående fredage byder Ekstra Bladet på live-musik med nogle af landets største navne. Dizzy Mizz Lizzy lagde ud med en koncert fra deres øvelokale for 14 dage siden, men når nu man har hyret et stort spillested, hvorfor så fyre den af derfra?

- Det har altid været en drengedrøm for mig at skulle spille KB Hallen. Da coronakrisen ramte, måtte jeg selvfølgelig erkende, at jeg ikke kunne afholde koncerten med publikum. Men det, at jeg så alligevel spiller der på fredag, fylder mig med en kæmpe forventning og glæde. Og når nu jeg alligevel giver koncert på fredag så synes jeg faktisk, det er super fedt at spille min koncert netop i KB Hallen, og ikke alle mulige andre steder. Jeg får lov til at stå der, hvor jeg oprindeligt skulle have spillet den aften, lyder det fra Mads Langer.

Helt alene bliver sangeren dog ikke i den store hal, der har plads til 4500 gæster, fortæller Mads Langer og løfter lidt af sløret for, hvad man kan se frem til, når han går på scenen i morgen aften.

- Man kan forvente at jeg selvfølgelig spiller min nye single, '21:4', som kommer ud på fredag. Derudover har jeg hele mit orkester med, så det er ikke bare en akustisk koncert. Vi har ikke set hinanden eller spillet sammen, siden vi blev stoppet midt i vores turné, så det bliver virkelig fedt. Vi elsker virkelig at spille sammen, så man kommer til at opleve en koncert med et orkester, der er lykkelige over at få lov at stå og spille sammen igen.

Mads Langer bliver ikke snydt for at opleve KB Hallen fyldt med koncertgæster. Senere på året er der planlagt en ny koncert.

- Jeg glæder jeg mig selvfølgelig virkelig meget til at skulle spille der 13. november igen, hvor der forhåbentlig er fyldt med en masse mennesker.

Det klokken 20, at du kan opleve Mads Langer live her på ekstrabladet.dk.