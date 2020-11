Stakkels Lukas: Midt i mareridt

'7 Years of Lukas Graham'. Instr.: René Sascha Johannsen. 78 min. Premiere 5. november i biografer landet over

Efter at have set den nye dokumentar om Lukas Forchhammer har man egentlig ikke lært ham bedre at kende, men det er man faktisk heller ikke interesseret i.

Filmen følger den ambitiøse hvalp fra Christiania få vokseværk som dansk pops førerhund i Los Angeles. Den proces efterlader sjældent et sympatisk indtryk.

’7 Years of Lukas Graham’ giver en lyst til ikke at blive popstjerne. Og man får slet ikke lyst til at være Lukas.

Ups: Lukas Graham i problemer

Instruktøren René Sascha Johannsen undlader at stille spørgsmålstegn ved, hvordan hippiebarnet i undertrøjen kan leve med at sælge ud af idealerne og skrive under på en kontrakt med mastodonten Warner.

Men kameraerne ruller trods alt, når den multinationale hitfabrik skruer op for hastigheden på hamsterhjulet, og Lukas opdager, at han kommer til at slide sig halvt ihjel for et kvarters succes. Drømmen minder ofte om et mareridt.

Punkteret illusion

’7 Years of Lukas Graham’ savner elementær spænding og afslørende nyt, men den er kompetent skruet sammen på den for genren så typisk forlorne facon, hvor man ikke er i tvivl om, sangeren har insisteret på at blåstemple hvert et sekund, som var han Beyoncé eller Taylor Swift.

Der er kort sagt flere swimmingpools og privatfly end groupies og hårde stoffer gennem 78 minutter, der føles noget længere.

Helt vanvittigt af Lukas Graham

Lukas udtrykker forståeligt nok frygt for at ende som et one-hit wonder. Han er allerede endt som et one-man band.

Dokumentaren fladmaser den i forvejen punkterede illusion om, at Lukas Graham er et orkester, men den forklarer ikke, hvorfor musiker efter musiker har forladt den altdominerende frontmand.

Det foregår i hvert fald kun indirekte.