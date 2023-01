Startede som en joke: - Det var så åndssvagt

Koncerten i Parken med The Minds of 99 er blevet kaldt historisk og en sensation. Men faktisk var det flere rene tilfælde, der gjorde, at det blev til noget

Euforisk. Sensationelt. Historisk.

Alle ord, som er blevet brugt til at beskrive koncerten med The Minds of 99 i Parken 11. september 2021. Fredag udkommer selvsamme koncert som album med titlen 'Live fra Parken', så det bliver muligt at opleve eller genopleve euforien.

Men faktisk var det ganske tæt på, at koncerten ikke var blevet helt sådan, fortæller forsanger Niels Brandt og trommeslager Louis Clausen til Ekstra Bladet.

Idéen opstod på en færgetur til Aarhus med tømmermænd, da bandet fik at vide, at de ikke kunne spille på Østerbro Stadion, som de ellers havde tænkt.

- Så er der en eller anden, der siger som en joke: 'Hvad med Parken?', og så griner vi alle sammen, undtagen vores manager. En time efter siger han: 'Jeg har lige ringet rundt, og Parken er ledig.' Så var det pludselig besluttet, at vi skulle spille i Parken, fortæller Niels Brandt.

Tilspidset situation

Den pludselige beslutning betød, at bandet bestemt ikke forventede et billetsalg, der ville ende med 50.000 jublende publikummer.

- Jeg synes faktisk, det gjorde, at der var færre nerver på, fordi det hele var så åndssvagt, siger Niels Brandt.

Når de ser tilbage i dag, er de også bevidste om, at det var flere tilfælde oven i hinanden, der gjorde, at koncerten gik over i historiebøgerne.

The Minds of 99 består ud over Niels Brandt og Louis Clausen af Anders Folke Larsen, Asger Wissing og Jacob Bech-Hansen. Foto: Per Lange

- For det første blev koncerten flyttet et år, og da vi så nåede hen til det, der viste sig at være slutningen på nedlukningen, var vi jo stadig usikre på, om vi ville få lov til at spille, siger Louis Clausen og fortsætter:

- Det kunne ikke have været mere tilspidset, end det blev. Vores koncert om lørdagen og Royal Run om søndagen var de første store begivenheder efter nedlukningen, så man kan mene, hvad man vil, men det var jo historisk. Og stemningen var historisk. Det var nærmest, som om - og det kan man også høre på indspilningen - at 50.000 mennesker drog et lettelsens suk.

Skal ikke genskabes

Livealbummet udgiver de, fordi så mange fans har spurgt efter det. Alligevel vækker det nogle følelser i bandet selv at lytte til optagelserne.

- To måneder inden vores koncert havde Christian Eriksen ligget på græsset til EM, og vi havde lige været igennem alt det der. Og det var dér, vi spillede. Og så til genåbningen, siger Niels Brandt og understreger:

- Der er enormt mange følelser i det. Og så er det lyden af Parken, der synger med. Der er ikke andre steder, som lyder sådan, og det er der et eller andet nationalromantisk over.

- Jeg har det. som om man kan høre hver og en af de 50.000. Og så kan du høre et band, der spiller nøjagtigt lige så råddent, som vi plejer, siger Niels Brandt. Foto: Per Lange

- Har det skabt et forventningspres at have leveret sådan en koncertoplevelse?

- Vi gør, hvad vi kan for ikke at genskabe ting, der er sket. Man kan næsten kun fejle, hvis man prøver at genskabe noget, hvor så mange komponenter spillede ind på, at Parken blev den koncert, den gjorde, siger Louis Clausen.

Bandet kan dog ikke udelukke endnu en koncert på Danmarks hjemmebane.

- Vi må se, hvad fremtiden bringer. Parken står der jo stadig, kan man sige, siger Niels Brandt.

