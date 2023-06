Sting overraskede på dansk restaurant: Nu afslører ejeren alle detaljerne

En lille jazzcafé i Espergærde i Nordsjælland fik fredag fint besøg, da Sting pludselig dukkede op og gav et nummer under initimkoncert. Læs alt om, hvordan det kom i stand - og se videoen - i artiklen

Den forholdsvis lille forsamlede skare på det italienske spisested Café Divino i Espergærde måbede fredag aften.

Egentlig var de til en intimkoncert med Stings faste guitarist, Dominic Miller, men publikum fik SÅ meget mere, end de havde betalt for.

De fik Sting.

Således kom det som en stor overraskelse for de fleste gæster, at selveste verdensstjernen pludselig gik på scenen og sammen med Miller sang og spillede sit superhit 'Shape of My Heart', som Miller har været med til at skrive.

Se privatoptagelsen fra Divino herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Overvældende oplevelse

Det er da også en stærkt begejstret ejer af Café Divino, Franco Cerchiaro, som her et par dage efter taler med Ekstra Bladet.

- Det var overvældende og stort på én gang. For mig er det toppen af det, jeg har oplevet på vores café. For jeg er stor fan af Sting. Min kone, min datter og jeg var på Heartland Festival dagen før for at se koncerten med Sting, og 24 timer efter dukker Sting så op på min café. Prøv at forestille dig, hvordan jeg har det, jubler Franco Cerchiaro.

Italienskfødte Franco Cerchiaro med sin danske kone, Jane, ude foran deres café og spisested, Café Divino, i nordsjællandske Espergærde. Her fejrer man næste år 30-års jubilæum. Privatfoto

Tilbød sig selv

Ejeren fortæller, at han kender Dominic Miller privat, siden han for omkring syv år siden mødte ham på en jazzklub i London.

- Da de alligevel skulle til Heartland torsdag, ringede Dominics manager en uge før og tilbød en solokoncert her på Jazzklub Divino om fredagen, fordi de her havde en fridag, inden de skulle videre til Norge. Så på kort tid fik jeg fyldt op med 60 reservationer på cafeen og fik det arrangeret, lyder det fra ejeren.

Dominic Miller har i mange år været Stings faste guitarist, men han optræder også solo - som i Espergærde fredag aften. Her under en Sting-koncert i Royal Arena. Foto: Polfoto

Men hvordan kom det mon så i stand, at Sting pludselig overraskede alle?

- Jeg hentede Dominic på hans hotel i København, og på vej herop til Espergærde fortalte han mig, at der ville komme en 'special guest' om aftenen. Dominic sagde så, at han havde inviteret Sting op for at spille en sang eller to, men at jeg skulle holde det tophemmeligt.

- Lige pludselig ved sidste sang i første sæt, spurgte Miller, om der var nogen fra publikum, som ville spille ’Shape of My Heart’ sammen med ham. Og så kom Sting op. Han havde siddet og spist her ved et reserveret bord, bl.a. sammen med sin søn og sin manager. Jeg kan ikke finde ord for det, siger en glad Franco.

Oppe at køre

Det var langtfra alle, der opdagede med det samme, at Sting var til stede, for han kom ind og satte sig ved et lidt diskret bord, fortæller ejeren.

Da han så gik op for at spille, var folk var helt oppe at køre. Efter sangen tog Sting direkte hjem til hotellet, lyder det.

- Det er god reklame for din restaurant, må man sige.

- Det er jeg ligeglad med. Sådan tænker jeg ikke. Jeg tænker på mig selv og min kone og denne oplevelse. Vi har set utallige koncerter med Sting, fra da vi var 20 år gamle. Det er 46 siden, vi begyndte at følge ham. Så det var en kæmpestor dag for os, at han kom og gav et nummer på vores lille jazzklub i Espergærde.