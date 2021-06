Stjerne kommer til Danmark

Hun hedder øl til efternavn, men hendes fans er for unge til at drikke.

Nu kommer Madison Beer til Danmark.

Popidolet fra New York giver koncert i Amager Bio i København tirsdag 26. april næste år. Det bliver hendes første optræden på dansk grund.

22-årige Madison Beer udgav i februar sit debutalbum, 'Life Support', der markerede sig på charts i blandt andet USA, Storbritannien og Canada.

Mørkt fucking sted

Madison Beer har udtalt til det britiske musiksite NME, at hun var på randen af selvmord under albummets indspilning:

- Jeg var et mørkt fucking sted og ville virkelig bare dø. Vi var i studiet i otte eller ni timer, og jeg græd bare og råbte og skreg om, hvordan jeg aldrig havde været så deprimeret, og at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op.

Sangerinden begyndte at lægge videoer på YouTube i 2012, og opnåede massiv opmærksomhed, da Justin Bieber tweetede et link til hendes fortolkning af Etta James' klassiske 'At Last'.

Justin Bieber hjalp efterfølgende Madison Beer med at få pladekontrakt. Superstjernen dukkede også op i en af hendes musikvideoer.

Tidligere på året vakte det en del morskab verden over, at skuespilleren Paul Wesley troede, Madison Beer rent faktisk var en øl.

Billetsalget til koncerten i København begynder på fredag 11. juni klokken 11 via ticketmaster.dk og amagerbio.dk. Billetprisen er på 250 kroner.