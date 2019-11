Stjernenavn kommer til Royal Arena

Stormzy vender tilbage til Danmark.

Efter shows i hovedstadens Pumpehuset og Store Vega rykker hitmageren nu helt op i Royal Arena.

Stormzy indtager multiarenaen på Amager fredag 21. februar.

Den engelske grime-rapper har tidligere optrådt på Roskilde Festival et par gange, og den forgangne sommer indtog han Smukfest i Skanderborg.

Politisk engageret

Stormzy alias 26-årige Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr. udsender 13. december sit andet album, 'Heavy Is the Head'.

Hans debut, 'Gang Signs & Prayer' fra 2017, var en massiv succes i navnlig Storbritannien.

Stormzy har for nylig trukket overskrifter, efter den politisk engagerede stjerne erklærede sin støtte til lederen af Labour, Jeremy Corbyn.

Billetpriserne til koncerten i Royal Arena ligger på 350 og 450 kroner plus gebyr.

Det generelle salg begynder på fredag 6. december klokken 9 via ticketmaster.dk.