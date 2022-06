Større end nogensinde: Ro i Helvede

Når helvede bryder løs, sker det i fred og fordragelighed.

Metal-festivalen Copenhell løber af stablen i disse dage, men selvom det er de helt hårde gutter og gutinder, der der til fest, så giver det ikke politiet meget at se til.

Der er nemlig helt roligt i helvede.

- Set fra vores stol plejer Copenhell at foregå forholdsvis fredeligt og med god stemning. Det er vores indtryk, at det også har været tilfældet på festivalens første dag, og vi forventer, at det fortsætter sådan de kommende dage, sagde ledende politiinspektør Peter Dahl til Ekstra Bladet torsdag.

Og det har ikke ændret sig fredag, hvor meldingen var præcis den samme. Alt forløber helt roligt.

Politiet oplyser, at der har været en enkelt sag, hvor en 14-årig pige har anmeldt, at hun blev filmet på et toilet af en anden festivalgænger. Her har de sigtet en person, men sagen efterforskes stadig.

Derudover er der intet at melde fra ordensmagten.

Selvom der er godt gang i moshpitten, er der ingen politianmeldelser om vold fra Copenhell. Foto: Per Lange

Ikke usædvanligt

Samme melding gør sig gældende, når man spørger folkene bag Copenhell, hvor man samtidig hæfter sig ved, at det bestemt ikke er usædvanligt for festivalen.

- Copenhell er større end nogensinde, og det lader heldigvis til, at omsorgen og respekten følger med, også selvom vi er 35.000 mennesker på festivalen. Der vil altid være lidt med så mange mennesker samlet, men det store billede ser både festligt og fredeligt ud, siger festivalboss Jeppe Nissen

Også blandt gæsterne på pladsen er der fokus på, at man passer på hinanden.

- Inden for metalgenren og metalmiljøet er der en helt speciel stemning. Der er et sammenhold, som jeg ikke tror, man finder inden for andre musikgenrer, og det tror jeg de fleste vil give mig ret i.

- Man passer på hinanden, uanset hvilke bands man hører, og det finder man ikke andre steder, lød det fra den mangeårige festivalgæst Marco, som Ekstra Bladet talte med på campingpladsen torsdag.

