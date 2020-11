Støttekoncert aflyst

26. marts sidst år døde Master Fatman pludseligt.

'Tykke' som han blev kaldt, efterlod sig sin hustru, Herminia, som han mødte i 2009 på Roskilde Festival. Året efter blev parret gift. De havde fire børn sammen, Sol og Vinicius samt tvillingerne Heaven og River. Master Fatman havde desuden sønnen Wilhelm fra et tidligere forhold.

Master Fatman, der er døbt Morten Lindberg, var familiens forsørger. Hans død efterlod derfor hans kone og børnene i en økonomisk kritisk situaion.

Master Fatman er død: Blev kun 53 år

Heldigvis var Master Fatman afholdt og elsket af alle i musikbranchen, og derfor blev det også hurtigt besluttet, at der skulle laves en støttekoncert til fordel for hans efterladte.

I første omgang var det selveste Royal Arena, der 8. december 2019 skulle have dannet ramme om støttekoncerten, hvor blandt andre Medina, Thomas Helmig, Michael Falch og Sanne Salomonsen var på plakaten.

14. november meddelte arrangørerne - foreningen Master Fatmans Venner - at de havde været nødt til at flytte koncerten til det noget mindre DR Koncerthuset.

'Vi har glædet os enormt til koncerten, som vi har arrangeret i kærlighedens navn for vores gode ven, 'Tykke'. Desværre har vi måtte sande, at december er en travl måned, og at juleræset satte en stopper for deltagelsen hos mange. Hensigten med denne hyldest er at sprede god karma og glæde til så mange som overhovedet muligt, og derfor har vi måtte tage den svære beslutning om at udskyde koncerten. Vi håber, at alle, der allerede har købt billet, i stedet har mulighed for og lyst til at møde op på den nye dato, sagde Jacob Gurevitsch fra foreningen Master Fatmans Venner i en pressemeddelelse om koncerten, der var flyttet til 29. marts 2020.

Fatmans sidste tur gennem byen

På grund af corona kunne koncerten ikke gennemføres, og nu har folk, der havde købt billet, modtaget en besked, hvor det fremgår, at koncerten er aflyst.

'Du har i marts måned modtaget en e-mail ang. Tykke Toner i DR Koncerthuset, da koncerten blev udskudt på ubestemt tid.

Grundet den nuværende situation, ser arrangøren Master Fatmans Venner sig desværre nødsaget til at aflyse koncerten: Eftersom det er umuligt at spå om hvornår man igen må spille med fuld sal i Koncertsalen, har vi været nødsaget til at aflyse Tykke Toner. Vi håber på en gang i fremtiden at kunne gennemføre koncerten'.

Fatmans nære ven: - Jeg gik bare helt kold

Claes Antonsen, der sidder bag trommerne i The Antonelli Orchestra, var nær ven med Master Fatman og en af hovedkræfterne bag koncerten. Han afviser, at den er aflyst, som det ellers fremgår af mailen fra DR Koncerthuset.

- Det kan ikke lade sig gøre, at holde sådan et arrangement nu. Det kræver jo, at der kan komme mange betalende mennesker, og det er ikke muligt nu. Al den slags velgørenhed er aflyst og musikere har i øvrigt heller ikke overskud til det. Vi er hårdt ramt af coronaen, siger Claes Antonsen og fortsætter.

- Men planen er da at gennemføre koncerten, når verden bliver normal igen.

- Og der giver den stadig mening?

- Ja! Det synes jeg i høj grad, siger han.