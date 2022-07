Stopper koncert og skælder ud

Den lavmælte, norske Kings of Convenience-duo måtte lørdag afbryde deres koncert på Roskilde Festivals næststørste scene

Lørdag eftermiddag spillede Erlend Øye og Eirik Glambek Bøe, der til sammen udgør folkpop-duoen Kings of Convenience koncert i Arena-teltet på Roskilde Festival.

Duoens blide toner blev dog overdøvet af et ekstremt snakkelystent publikum, der formåede at tale så højt, at de mere eller mindre overdøvede koncerten.

Den højlydte sludren var så markant, at Erlend Øye efter en håndfuld numre afbrød koncerten med ordene:

- I taler altså så højt, at folk ikke kan høre musikken. I taler simpelthen for højt.

Herefter fulgte et særdeles vigtigt spørgsmål henvendt direkte til publikum:

- Skal vi stoppe her, eller skal vi fortsætte. Vil I snakke eller høre musik?

Da publikum brølede i kor, at det norske svar på Simon & Garfunkel skulle fortsætte, spillede musikken hurtigt igen, og koncerten blev gennemført som planlagt.