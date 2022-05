Stor ændring efter corona: Aldrig sket før

Sanger og sangskriver Tina Dickow har besluttet sig for at give mere plads til sine følelser på scenen i kølvandet på coronanedlukningerne

Der er nok mange, der efter de seneste års pandemi med alt, hvad det har bragt med sig af ændringer, har taget deres liv og hverdag op til revision.

En af dem, der har truffet beslutning om at skrue lidt på det hele, er sanger og sangskriver Tina Dickow.

I Radio4-programmet 'Det sidste måltid', der blev sendt på kanalen søndag formiddag, fortæller Dickow, at coronanedlukningerne har betydet, at hun vil begynde at give plads til at være mere følsom, når hun går på scenen og optræder.

- Måske har vi gået og været naive i 20-30 år og tænkt, at det hele kun kan gå fremad, men pludselig ved vi, at det er en helt anden virkelighed, vi står i, og der har jeg helt klart oplevet flere følelsesmæssige udsving i løbet af de par år her. Og det vil jeg egentlig gerne tage med mig videre, siger hun i programmet og tilføjer:

- Når man er vant til at kunne stå der (på scenen, red.) og lukke vældig meget ned, når det er nødvendigt, så er det meget nyt. For eksempel i Operaen (hvor Dickow gav koncert tilbage i april, red.) og med det nye album, som er vældig - folk har taget det ind på en vældig følelsesmæssig måde, og rummet er fuldstændig pakket med følelser - så skal jeg virkelig passe på ikke lige at komme til at fælde en tåre. Det var aldrig sket i gamle dage.

Tina Dickow har tidligere fortalt, at coronapandemien ramte hende hårdt. Foto: Stine Bidstrup

Lukkede ned

Før i tiden har 44-årige Tina Dickow nemlig gjort, hvad hun kunne for at pakke sine følelser fuldstændigt væk, når hun skulle på scenen. Hun husker særligt én gang, hvor det virkelig var vanskeligt.

- Så har der været en masse situationer - en eller anden gang, hvor jeg skulle på scenen live på fjernsynet inde på Rosenborg Slot på DR1 i den bedste sendetid, og jeg sidder inde på et hotel lige i nærheden i et badekar og er lige blevet slået op med. Fuldstændigt ødelagt. Og det går jo ikke (at man viser det på scenen, red.). Den slags gør, at så er det sgu et hårdt arbejde, siger TIna Dickow.

Dickow, der bor på Island med sin mand, Helgi Jónsson, og deres børn, udgav i april albummet 'Bitte små ryk', der i flere uger lå nummer et på hitlisten herhjemme.

Hun har tidligere fortalt, at coronapandemien vendte op og ned på hendes verden og gjorde hende meget bange.

'Det sidste måltid' sendes på Radio4 søndag formiddag. Du kan lytte til programmet med Tina Dickow i dets fulde længde i afspilleren herunder: