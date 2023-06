Stor dansk festival er ruineret

MAN BØR JO ikke ønske, det går dårligt for andre. Men i tilfældet NorthSide bør man gøre en undtagelse.

OG DET GIK heldigvis dårligt for NorthSide i år. Omkring 10.000 færre gæster end i fjor betalte op til 2545 kroner for et armbånd. Festivalen betalte prisen for at have røvrendt publikum.

UNDER PANDEMIEN bad arrangørerne billetkøberne om at holde på billetten. Det gjorde de så. Da datoen for refundering var overskredet, offentliggjorde NorthSide et program, der var pinagtigt langt under vanligt niveau.

DET KUNNE KUN blive bedre i år. Troede man. Men det blev endnu værre. Engang fik de Radiohead og Portishead til Aarhus. 2023 var bare hovedløst.

NXWORRIES, The Chemical Brothers og Muse blev pludselig betragtet som internationale hovednavne. Reelt var det Tobias Rahim, Lukas Graham og Nik & Jay, der skulle trække folk til hovedscenen.

Gulddrengen Tobias Rahim fortsætter rundt i sommerlandet efter sit show på NorthSide. Foto: Per Lange

kan man imidlertid se overalt. Man kan faktisk nærmest ikke slippe for dem. Efterhånden er det kun NorthSides ejerskab i skattely og det kødfri madudbud, der får festivalen til at skille sig ud.

SMUKFEST LIDT længere nede ad vejen kunne få udsolgt med et decideret reptilkoncept bestående af DJ Aligator, The Turtles og Whitesnake til bøgeskovens krybdyrhjerner. Det er trods alt et tegn på sund mentalitet, at NorthSides publikum er skrumpet. Tillykke med det, Danmark.

DET KOSTER NOK NorthSide over 20 millioner kroner alene i billetindtægter at miste 10.000 gæster, der jo heller ikke kaster om sig med børneopsparingen på pladsen, når de drikker et andet sted.

SÅ REGN IKKE med Beyoncé, Taylor Swift og Adele næste sommer. Der bliver måske kun råd til Jada, Tessa og Medina. 2024 ligner allerede et skæbneår for NorthSide. Vil de være festival eller havefest i Aarhus?