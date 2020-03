Stor jysk festival: - Vi er pisse nervøse

Jelling Musikfestival frygter aflysning på grund af coronakrisen, som har sat en stopper for billetsalget

Om to måneder begynder festivalsæsonen. Måske.

Sommerens første store musikbegivenhed er traditionen tro Jelling Musikfestival, der årligt samler op mod 38.000 koncertglade mennesker sidste weekend i maj, men som utallige andre arrangementer er festivalen truet af coronaepidemien.

Se også: Går i sort: Dansk festival aflyst

Jellings mangeårige leder, Lars 'Charlie' Mortensen, lægger ikke skjul på, at skyerne har trukket sig sammen over den idylliske festivalplads i Sydjylland:

- Vi er pisse nervøse. Det er klart. Tiden nærmer sig, men vi kan ikke gøre så meget andet end at fortsætte arbejdet og følge myndighedernes anvisninger. Det vigtigste er, at sygdommen bekæmpes. Når det er sagt, så håber vi naturligvis, at der bliver en festival i Jelling i år.

Ingen af de store danske festivaler er endnu aflyst, men i England har mastodonterne Download og Glastonbury opgivet at gennemføre årets events.

Stærk økonomi

Jelling har booket Tom Jones, Duran Duran og Passenger. Plakaten er dog primært spækket med danske stjerner som Rasmus Seebach, Lukas Graham og D-A-D, og hvis virussen forhindrer de internationale hovednavne i at møde op, vil Lars 'Charlie' Mortensen ikke afvise, at man i stedet kan hyre flere hjemlige musikere og dermed gennemføre festivalen:

- Det kunne godt være en mulighed, men det vil vi ikke begynde at planlægge efter endnu. Ingen af vores udenlandske hovednavne har meddelt os, at de bliver væk.

Tom Jones på Smukfest anno 2018 - legenden fra Wales er hovednavn på Jelling i år. Foto: Olivia Loftlund

Lars 'Charlie' Mortensen forklarer, at Jelling formentlig ville have meldt udsolgt af partoutarmbånd i disse dage, hvis ikke verden var blevet ramt af coronavirussen:

- Billetsalget er så godt som stoppet på grund af epidemien, oplyser festivalbossen.

Se også: Helt godnat med Rasmus Seebach

Lars 'Charlie' Mortensen vurderer imidlertid, at Jellings økonomi er stærk nok til at overleve en aflysning:

- Det kommer da til at koste os, hvis vi skal aflyse i år, men jeg er sikker på, at der er Jelling Musikfestival i 2021.