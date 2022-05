Stor koncert stoppet: 'Nogen er kommet til skade'

Martin Jensen måtte sent fredag opgive at gennemføre sin koncert på Jelling Musikfestival.

Den jyske dj, der blev landskendt som dommer i 'X Factor', optrådte på hovedscenen, hvor hans show blev afbrudt og stoppet klokken 00.22.

Den drastiske beslutning skyldtes tumult blandt festivalens unge publikum.

Festet for meget

Konferencier Anders Breinholt kom på scenen og sagde blandt andet følgende:

- Vi bliver desværre nødt til at sige tak for i aften. Årsagen er, at der er nogen, der er kommet til skade, fordi I har festet en lille smule for meget.

Anders Breinholt kom på scenen for at oplyse publikum om, at koncerten var slut. Foto: Per Lange

Martin Jensen gik på scenen klokken 23.35. Han var programsat til at spille frem til klokken 00.50.

Koncerten var midlertidigt afbrudt lidt tidligere, hvor Anders Breinholt opfordrede publikum til at dæmpe sig.

Martin Jensen kom derefter tilbage på scenen, men måtte kort efter opgive at fuldføre koncerten.

Modtaget behandling

Jelling Musikfestival oplyser til Ekstra Bladet:

'Vi bekræfter, at koncerten blev stoppet af sikkerhedsmæssige årsager, da vi ønsker en tryg festivaloplevelse for alle.

Vores sikkerhedsorganisation vurderede, at forsøg på at dæmpe uhensigtsmæssig adfærd blandt publikum ikke virkede. Et væsentligt antal publikummer har modtaget behandling, men ingen er alvorligt tilskadekomne.'

Jelling Musikfestival er udsolgt og samler op mod 35.000 mennesker i Sydjylland.

Festivalen begyndte onsdag og slutter sent lørdag.