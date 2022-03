Stor mystik: Aflyser i sidste øjeblik

Hvis du er en af dem, der har glædet dig til at opleve musikeren Freja Kirk på hendes forårsturné, som skulle løbe af stablen fra 31. marts, så er der dårlige nyheder.

Kirk har nemlig med kort varsel valgt at aflyse hele sin turné.

Det oplyser hun på Instagram.

'Jeg er desværre nødsaget til at aflyse min forårstour ‘The Living Room Tour', skriver hun indledende i opslaget og fortsætter:

'Jeg har fået en åbenbaring efter mit dejlige bryllup i Italien. Derfor er jeg gået tilbage i studiet på fuld tid og er begyndt på noget sindssygt spændende, som jeg ikke kan vente med at vise jer - men som I ved, tager gode ting tid, og jeg vil kun vise jer der bedste. Derfor satser jeg stærkt på, at vi vender tilbage med alt, hvad vi har, til efteråret', skriver hun videre.

Hun går da heller ikke yderligere i detaljer med, hvorfor hun har valgt at trække stikket på sin turné med så kort varsel.

Rundt i hele Danmark

I opslaget oplyser hun desuden, at hun sammen med sit team nu arbejder på at finde nye datoer til at komme rundt i landet.

Turnéen skulle være startet 31. marts i Pavillonen i Grenaa. Dernæst skulle Kirk have turneret rundt i hele Danmark indtil kulminationen 30. april i Fermaten i Herning.

Freja Kirk var med i 18. sæson af 'Vild med dans', hvor hun dansede sammen med den rutinerede danser Claudia Rex (tv.). Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Freja Kirk, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Vi ville blandt andet gerne have spurgt, hvorvidt aflysningen skyldes svigtende billetsalg, og om hun synes, det er i orden over for fans, at hun aflyser så sent.

