Stor sorg: Jysk festival aflyser

Der er dystre udsigter for årets musikfestivaler. Og i dag går Royal Metal Fest i sort.

Den aarhusianske metalfestival har netop meldt ud, at begivenheden er aflyst i 2021.

I en pressemeddelelse skriver Royal Metal Fest:

'Det er med stor sorg i stemmen, at vi i bestyrelsen hos Metal Royale, endnu en gang ser os nødsaget til at aflyse vores højtelskede festival. Baggrunden for denne udmelding er dog ikke så forunderlig; de nuværende restriktioner, som vi havde håbet på ville blive lempet til glæde og gavn for hele eventbranchen mm., har sat sine tunge spor i samfundet. Derfor kan vi heller ikke hente bands ind fra andre lande end Danmark. Af disse årsager er det umuligt at afholde en festival med den standard, vi ønsker at tilbyde jer.'

Tilbage i 2022

Royal Metal Fest skulle have fundet sted 9. og 10. april på spillestederne VoxHall, Atlas og Radar.

På plakaten var blandt andre udenlandske navne som Ihsahn, Soilwork og Winterfylleth samt danske Konvent, Orm og Møl.

Festivalen blev også droppet i 2020. Arrangørerne understreger, at alle billetter refunderes, og at Royal Metal Fest finder sted i 2022.

Går i sort: Dansk festival aflyst

Gutter Island og Tange Sø Festival er blandt de danske sommerfestivaler, der allerede er aflyst, men ingen af sæsonens store festivaler er endnu afblæst. Dog er Skive Festival flyttet fra juni til september.

Adskillige toneangivende festivaler rundt om i Europa som Glastonbury, Download og Primavera er den seneste tid blevet aflyst.