Store danske festivaler solgt

Selskabet Down the Drain Holding, der blandt andet driver musikfestivalerne Tinderbox og NorthSide, er blevet opkøbt af amerikanske Superstruct Entertainment.

Det oplyser Brian Nielsen, der er CEO i Down the Drain Group, på sin Facebook-profil.

'Vi har idag solgt Down the Drain Group inklusive NorthSide, Tinderbox, Haven og Down the Drain Concerts med alle vores koncertaktiviteter til Superstruct Entertainment Ltd. (UK)', skriver han i opslaget og fortsætter:

'Det er vi både glade for og meget stolte af. Festivalerne og Down the Drain Concerts er kommet på endnu stærkere hænder, og det sikrer vores dejlige virksomhed en endnu mere lys og spændende fremtid. Der har været mange om buddet, og processen har været lang, men vi er ikke i tvivl om, at vi med Superstruct har valgt rigtigt. De deler festivalernes og vores egne visioner for fremtiden.

Down the Drain Holding er glade for den nye aftale. Foto: Per Lange

Vi er stolte

I en pressemeddelelse uddyber Brian Nielsen, at de hos Down the Drain Holding er begejstrede for aftalen.

'Vi er stolte over de oplevelser, vi igennem årene har givet vores gæster med både koncerter og festivaler, siden vi etablerede eventyret med den første NorthSide i 2010. Og vi er stadigvæk kun lige begyndt. Vores ambition er at være en del af den absolutte verdenselite, når det handler om musikoplevelser. Med Superstruct som partner, kan vi matche verdens største arrangører og festivaler, og tiltrække de allerstørste artister til vores arrangementer', siger Brian Nielsen i pressemeddelelsen.

'Superstruct repræsenterer de styrker og værdier, vi værdsætter som virksomhed, og som vi skaber vores festivaler ud fra. Vi kan med andre ord ikke forestille os et bedre match. Vi går en ambitiøs og spændende fremtid i møde med det nye samarbejde', fortsætter han.

Hvor meget opkøbet har kostet for den amerikanske virksomhed, ønsker Down the Drain Holding ikke at oplyse. Foto: Per Lange

Ledelsen fortsætter

Ifølge aftalen, vil den daglige ledelse af Down The Drain Group fortsat blive varetaget af Brian Nielsen, Flemming Myllerup og Mads Sørensen.

'Flemming, Mads og jeg kommer stadigvæk til at sidde med styrepinden, og vi glæder os vildt meget til i fremtiden at skulle samarbejde med Superstruct og de nye familiemedlemmer fra Øyafestivalen, Flow, Sziget, Sónar mfl., det bliver helt fantastisk', skriver Brian Nielsen på sin Facebook-profil.

Superstruct Entertainment er en live entertainment platform med base i New York. På verdensplan ejer og driver festivaler og koncertbegivenheder, herunder Europas største festival Sziget i Budapest, Sónar i Barcelona og de skandinaviske festivaler Øyafestivalen i Oslo, Flow i Helsinki og Australske Field Day i Sydney.

Superstruct Entertainment offentliggjorde i sidste uge købet af en række engelske festivaler, herunder Boardmasters og Kendal Calling.

NorthSide bliver afholdt i Aarhus 6-8. juni med navne som Bon Iver, Nas og The Minds of 99.

Tinderbox bliver afholdt 27-29. juni i Odense og får blandt andre besøg af kunstnere som Miley Cyrus, Billie Eilish og Neil Young.