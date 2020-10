Storhitter med 'narkosang' i Holland

En gammel Sigurd Barrett-børnesang fra Sigurds Bjørnetime med titlen 'Pilfingersangen', lyder ikke umiddelbart som noget, der i 2020 er oplagt til at gå viralt på YouTube, TikTok og i hollandske techno-kredse.

Ikke desto mindre er det, præcis hvad der er sket.

Netop nu hitter 'Pilfingersangen' nemlig i Holland, hvor den ligger i toppen af de virale hitlister og er blevet så stort et fænomen, at den danske musiker er blevet interviewet af de hollandske medier.

Det specielle ved successen i Holland er, at det hænger sammen med, at ordene 'stille, stille, stille - pille, pille, pille' fra den danske sang oversat til hollandsk betyder noget i retning af at stjæle piller - hvilket i techno-miljøet har forvandlet den uskyldige børnesang til en sang om at stjæle ecstasy.

Det generer dog ikke Sigurd Barrett.

- Jeg har det bare sjovt med det. For mig er det én stor fest, at den her 'Pilfingerdansen' er blevet et kæmpe hit. Det hele startede med Anders Hemmingsen, der lagde den ud i Danmark, fordi en eller anden havde klippet sangen sammen med en video af en rapper, og nu er det så stukket helt af, siger Sigurd Barrett til Ekstra Bladet.

Den produktive forfatter, tv-mand og musiker oplever i disse dage uventet succes. Foto: Linda Johansen

Hvordan har du det specifikt med, at sangen nu bliver blandet sammen med at stjæle ecstasy?

- En ting er, at man laver 'good clean family entertainment', men jeg er ikke højt hævet over at kunne se det sjove i andre ting. Det er en sang, der er lavet til børn, og for den rene er alting jo altid rent. Men man kan jo dreje alting over på noget beskidt og sjofelt, og det er jo også sjovt. Men det ændrer ikke ved, at den er lavet til børn.

Virkelig fedt

'Pilfingerdansen' ligger netop nu nummer 37 på hollandsk Spotify. På dansk Spotify har den været helt oppe at ligge nummer 29.

- Det er fuldstændig vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg er jo heller aldrig sådan rigtig før blevet spillet i radioen. Det har altid været live eller folk, der køber en cd. Så at prøve at blive spillet på The Voice er i sig selv sjovt, og at den så også pludselig hitter internationalt, det er virkelig fedt, siger Sigurd Barrett.

Sigurd og bjørnen Bjørn på scenen. Foto: Jens Dresling

Meget skjult budskab

Har du andre sange med skjulte budskaber, vi kan forvente bliver verdenshit?

- Nu er det jo ikke et skjult budskab. I givet fald er det et budskab, der er skjult så godt, at jeg ikke engang selv har været klar over det. Jeg afventer nu at finde ud af, hvad det mon betyder på andre sprog - eksempelvis finsk, griner Sigurd Barrett.

Hvad skal der ske nu?

- Pladeselskabet Universal står lige nu overfor at ville forsøge at få den ud i Norge, Sverige og Finland og måske også worldwide, slutter Sigurd Barrett.

Nedenfor kan du se opslaget, der startede det hele.