Stort coronaoverblik: Sådan rammes de danske musikfestivaler

Den aktuelle coronasituation, der blandt andet har begrænset muligheden for at afholde koncerter og festivaler, har tvunget de store danske festivaler til at overveje, hvad de vil gøre, hvis situationen ikke når at blive normaliseret, inden de store festivaler efter planen skal løbe af stablen.

Nedenfor kan du læse om de forskellige festivalers overvejelser og tiltag.

Jelling Musikfestival

28. til 31 maj.

Håber på det bedste

Publikum til Christopher-koncert på den jyske festival. Foto: Per Lange

Festivalen meddeler, at de følger situationen nøje og er i løbende og tæt kontakt med de relevante myndigheder på sundhedsområdet.

'Vi fortsætter festivalplanforberedelserne, og håber naturligvis at festivalen 2020 gennemføres som planlagt. I de kommende uger vil vi træffe beslutninger på baggrund af myndighedernes anbefalinger og krav', lyder det fra festivalen.

Heartland

29. til 31. maj.

Fortsætter som planlagt

Publikum til koncert med The Smashing Pumpkins på Heartland-festival, der løber af stablen på Egeskov Slot ved Kværndrup på Fyn. Foto: Per Lange

Den fynske Heartland-festival meddeler, at de fortsætter med at planlægge sommerens festival.

'Vi glæder os til at byde gæster og kunstnere velkommen på Egeskov Slot i slutningen af maj måned', lyder det fra festivalen, der tilføjer:

'Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger og udviklingen, men som situationen er på nuværende tidspunkt, vil de forebyggende restriktioner, der er gældende pt., ikke påvirke afviklingen af Heartland til sommer. Sikkerheden for vores kunstnere, gæster og personale er selvfølgelig altid vores højeste prioritet'

Northside

4. til 6. juni.

Følger udviklingen

Peter A.G. i front for Gnags på Northside Festival, som afholdes i Ådalen uden for Aarhus. Foto: Finn Frandsen

Det har trods henvendelser på mail, Messenger og telefon ikke være muligt at få aktuel besked fra Northside i forhold til, hvordan de forholder sig til den aktuelle coronasituation.

Den seneste melding fra firmaet Down The Drain, der står bag Northside, er, at de følger udviklingen og at deres håndtering i forbindelse med sommerens festivaler vil afhænge af de eventuelle officielle retningslinjer fra myndighederne.

Det er uvist, om festivalen har ændret strategi siden ovenstående melding, der er 14 dage gammel

Copenhell

17. til 20. juni.

Stor optimisme

Folkene bag Copenhell ser frem mod sommerens festival med ukuelig optimisme. Foto: Per Lange

Den hårdtslående københavnske musikfestival er endnu ikke gået i panik.

'Vi ser frem mod sommerens Copenhell med stor optimisme, og vi knokler hårdt med at planlægge en fantastisk festival for jer til juni', lyder det fra festivalen, der tilføjer, at de dog naturligvis tager sikkerheden alvorligt:



'Vi følger med i anvisningerne fra de danske sundhedsmyndigheder, og vi vil kontakte jer direkte, hvis regeringens sikkerhedsforanstaltninger kommer til at påvirke festivalen. Vores gæsters, musikeres og ansattes sikkerhed er altid vores højeste prioritet'.

Tinderbox

25. til 27. juni.

Følger udviklingen

Højt humør under sidste års festival i Tusindårsskoven ved Odense. Foto: Per Lange

Det har trods henvendelser på mail, Messenger og telefon ikke være muligt at få aktuel besked fra Tinderbox i forhold til, hvordan de forholder sig til den aktuelle coronasituation.

Den seneste melding fra firmaet Down The Drain, der står bag Tinderbox, er, at de følger udviklingen og at deres håndtering i forbindelse med sommerens festivaler vil afhænge af de eventuelle officielle retningslinjer fra myndighederne.

Det er uvist, om festivalen har ændret strategi siden ovenstående melding, der er 14 dage gammel

Roskilde Festival

27. juni til 4. juli.

Endnu ingen aflysninger

Wu-Tang Clan på Roskilde Festivals Orange Scene sidste sommer. Foto: Per Lange

Danmarks største festival har opdateret nyhedssektionen på deres hjemmeside med udførlig information om, hvordan de forholder sig til den aktuelle coronasituation.

Blandt andet oplyses det, at festivalen endnu ikke har modtaget aflysninger fra nogle af de mange bands og solister på årets plakat.

I forhold til hvor vidt billetindehavere vil få pengene tilbage, er der ikke noget klart svar fra festivalen, der oplyser, at det afhænger af forskellige omstændigheder, der ikke kan forudsiges.

'En eventuel refusion af billetprisen vil være betinget af samtlige de forhold, der vil være gældende til den tid, herunder et eventuelt påbud om aflysning. De omstændigheder kan vi ikke forudsige i dag. Derfor kan vi ikke svare nærmere på spørgsmålet end dette', meddeler festivalen.

Hænderne blev kastet i vejret under sidste års Roskilde-koncert med Bring Me The Horizon. Foto: Per Lange

Skulle det komme så vidt som til en aflysning, lægger Roskilde ikke skjul på, at det vil blive alvorligt for festivalens fremtid.

'Roskilde Festival er ikke forsikret i et omfang, der tager højde for en epidemi som coronavirus, så vi kan ikke svare præcist på, hvordan vi vil stå ved et eventuelt påbud om begrænsninger eller aflysning. Under alle omstændigheder vil situationen være alvorlig, lyder det fra festivalen.

Smukfest

5. til 9. august

Tager situationen alvorligt

Publikum til sidste års koncert med Nephew på Bøgescenerne. Foto: Per Lange

'Der er mange måneder til festivaltid i Skanderborg, men vi tager situationen alvorligt', lyder det fra Smukfest, der tilføjer, at selv om der er lang tid til afviklingen, så følges situationen nøje'.

'Der er pt. omkring fem måneder til Smukfest åbner portene, og skulle det stadig til den tid være nødvendigt med ekstraordinære tiltag på grund af Covid-19, så handler vi som arrangører derefter. Siden Covid-19 kom til Danmark, har vi naturligvis fulgt situationen nøje her i Skanderborg. Vi er i løbende og tæt kontakt med de relevante myndigheder på sundhedsområdet'.

Distortion

26. til 30. august (Flyttet fra 3. til 7. juni)

Vigtigere opgaver

Gang i gaden under sidste års Distortion-gadefest i København. Foto: Olivia Loftlund

Den store københavnske gadefest, Distortion, der hvert år har op mod 100.000 deltagere, bliver udskudt til august.

- Vi håber, at vores beslutning kan lempe lidt af presset på myndighederne. Lige nu har kommunens embedsmænd og politiet vigtigere opgaver end forberedelsen af Distortion, siger Distortions direktør, Thomas Fleurquin.

Tønder Festival

27. til 30. august.

Heldigvis først om fem måneder

Tønder Festival priser sig lykkelige for, at de ligger sent på sommeren. Foto: Per Lange

- Det er jo heldigvis først om fem måneder, så vi arbejder lige nu videre ud fra et håb og en betragtning om, at der også i år bliver en festival. Og så følger vi naturligvis tæt med i hvad, de forskellige myndigheder melder ud, siger pressechef og kunstnerisk leder hos Tønder Festival, Maria Theessink til Ekstra Bladet.