Stort rockband på Roskilde Festival

Det store rockband The Strokes har annonceret, at de skal spille på Roskilde Festival

På dette års Roskilde Festival skal The Strokes spille 4. juli.

Det skriver bandet på deres Instagramprofil.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Roskilde Festival, at bandet optræder til sommer. Opslaget har fået hele 36.118 likes i skrivende stund.

New York-bandet udgiver deres sjette album 10. april, hvilket en ep undtaget er deres første udgivelse i syv år.

Noget kunne dog tyde på, at annonceringen af koncerten ikke er kørt helt efter bogen. Roskilde Festival har endnu ikke meldt ud, at The Strokes kommer til festivalen, og det er da også med et tydeligt glimt i øjet, at programchef Anders Wahrén skriver følgende i en mail til Ekstra Bladet.

'Sidst The Strokes var her var i 2011, og ligesom deres fans har de glædet sig til deres næste koncert på Roskilde Festival. De har tydeligvis ikke kunnet vente med at dele den gode nyhed, at de spiller lørdag den 4. juli på årets Roskilde Festival'.

Dermed kommer The Strokes snart på plakaten for sommerens koncerter, hvor også navne som Taylor Swift, Tyler, the creator, FKA Twigs samt danske Thomas Helmig optræder.