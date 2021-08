Stort set umuligt: Kun de heldige får adgang

Sådan kan du forsøge at få billet

Smukfest anbefaler, at man skriver sig op på deres venteliste, hvis man vil forsøge at sikre sig billet til næste sommers musikalske festligheder.

Alt efter hvornår du har skrevet dig på en given venteliste, er du blevet tildelt en plads i køen.

Den 31. august vil ventelisten løbende og i den rigtige rækkefølge få mulighed for at købe. Det sker ved, at du modtager en mail og SMS fra Smukfest, hvor det fremgår tydeligt, hvilket produkt du har muligheden for at købe.

Står du uden billet og vil gerne sikre dig en plads i køen til et partoutarmbånd eller et af de andre armbånd eller boformer til Smukfest 2022, så har du stadig mulighed for at skrive dig på ventelisten til disse via shoppen, så længe der er plads.

Den 31. august vil ventelisten få mulighed for at købe, og når den proces er gennemført, vil de resterende produkter løbende komme til salg på shoppen. Så søger du en billet eller boform, er den nemmeste løsning at skrive dig på ventelisten, så du slipper for at holde øje derinde.