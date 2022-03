Striden fortsætter: Uenige om fremtiden

Den interne konflikt i bandet Danser med Drenge tager en ny drejning.

Nu kommer bandmedlem Stanley Møller nemlig på banen.

Fredag 11. marts lavede Stanley et Facebook-opslag på bandets egen side, hvor han udtrykker en lidt anden holdning end, hvad resten af bandet har givet udtryk for, siden de tog stor afstand fra Klaus Kjellerups tweets om krigen i Ukraine.

Stanley Møller til Skanderborg Festival i 2003. Foto: POLFOTO / Gregers Overvad

Kjellerup udtalte blandt andet, at russerne ikke bomber i Ukraine, men at der var tale om ukrainske nazi-terrorgrupper.

Ønsker forsoning

Stanley er barndomsvenner med Kjellerup, og sammen startede de bandet Tøsedrengene i 1978.

I Facebook-opslaget fremgår det, at Stanley ønsker, at bandet ikke går i opløsning men forsoner, så de kan få afviklet de planlagte koncerter.

'Jeg selv spiller også både denne tour og dem, der måtte komme i fremtiden, på de vilkår, der skal til, for at vi kan afvikle de koncerter, vi har lovet publikum og arrangørerne. Jeg håber og tror, at vi kommer til at spille vores koncerter som lovet, og at det forhåbentlig bliver med Klaus ved roret som altid. Det er jo i øvrigt også hans sange, vi spiller', skriver keyboardspilleren i opslaget.

Klaus Kjellerup til koncert med Danser med Drenge i 2017. Foto: Ritzau Scanpix / Bo Källberg

Stanley har ikke ønsket at komme med en mundtlig kommentar, men i et skriftligt svar skriver han til Ekstra Bladet:

'Jeg synes, at der ikke skulle have været meldt noget ud offentligt, før vi havde snakket sammen allesammen og fået klarlagt, hvad det handlede om, og hvad vi hver især mente om det. De andre har haft behov for at reagere offentligt, inden vi fik snakket, og det har skabt en masse forvirring for vores publikum, arrangører, crew, vores familie og venner og selvfølgelig også os selv.'

Det fremgår desuden af mailen, at Stanley ikke er enig i Kjellerups holdninger til krigen i Ukraine.

'En kaotisk situation'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra forsanger i bandet Rie Rasmussen.

Hun ønsker heller ikke at medvirke i interview. Men hun skriver til Ekstra Bladet:

'Jeg er ikke interesseret i at have mudderkastning med Stanley. Jeg holder meget af Stanley, og han må gerne have sine egne følelser omkring situationen. Vi står alle i en kaotisk situation og skal have løst nogle forhold i forhold til vores forestående turné'.

Tidligere har bandet skrevet følgende på deres Facebook side:

'På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig, og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde.'

Klaus Kjellerup sagde fredag til Ekstra Bladet, at hvis bandet ikke kan fortsætte med ham ved roret, må de andre medlemmer tage det videre uden ham.

- Hvis orkestret ikke vil spille vores turné med mig, så må jeg jo trække mig. Hvis jeg er til hinder for, at Danser med Drenge gennemfører touren, og at publikum får de koncertoplevelser, som de har betalt for, så må jeg trække mig, lød det.