Surprise! Hun skal åbne Orange

Det er som regel et dansk navn, der åbner Roskilde Festivals mægtige Orange Scene.

Sådan bliver det ikke i år.

Roskilde har nemlig valgt den svenske rapper Silvana Imam til den traditionsrige tjans. Hun vil til lejligheden onsdag 3. juli sammensætte et særligt show med diverse gæsteoptrædender.

'Silvana Imam har haft en enorm betydning for det svenske hiphopmiljø, og hun er et eksempel på en kunstner, der meget bevidst tager kritisk stilling til sin omverden og opfordrer andre til at gøre det samme', udtaler Roskildes programchef, Anders Wahrén, i en pressemeddelse.

Den 33-årige rapper, som har litauiske og syriske rødder, er aktuel med albummet 'Helig moder'. Hun var også på Roskilde i 2015 og 2016.

Program sidst i marts

Saveus, Phlake, The Minds of 99, Volbeat, Veto, Magtens Korridorer og Baby Woodrose er blandt de mange danske navne, der tidligere har åbnet Orange.

Øverst på Roskildes plakat står i år Bob Dylan, The Cure, Cardi B, Robyn, Travis Scott, Robert Plant og Mø.

Det endelige program afsløres i slutningen af marts.

Landets største festival finder sted fra onsdag 3. juli til lørdag 6. juli med opvarmning fra lørdag 29. juni.

Partoutbilletter koster 2100 kroner, mens endagsbilletter sælges for 1050 kroner.