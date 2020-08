Suveræn: Dansker slår popgigant

Onsdag 12. august er en mærkedag i Kesis karriere.

Rapperens nye album, 'BO4L', debuterer på førstepladsen af albumlisten, og hans single 'Blå himmel' gør det samme på tracklisten.

Kesi sender dermed Taylor Swifts storhittende 'Folklore' ned fra albumtronen herhjemme.

Det er første gang, københavneren går helt til tops på albumlisten. Hans tidligere udgivelser peakede henholdsvis som nummer tre, fem og ni.

Hele 11 af albummets 13 numre figurerer på tracklistens top 40.

Morissette skuffer

Ser man bort fra Kesis dominans på charten, så har Billie Eilish ugens højest placerede nyhed med 'My Future', der dog blot er nummer 18.

'BO4L' er eneste nyhed på albumlistens top 40. Alanis Morissette opnår dermed ikke en placering med comebackpladen 'Such Pretty Forks in the Road', der desuden indtager hendes dårligste placeringer i USA og hjemlandet Canada siden gennembruddet med megasællerten 'Jagged Little Pill' i 1995.

Sangerindens koncert i Royal Arena i København er i øvrigt udskudt til 29. oktober næste år.

Taylor Swift gentager sidste uges førsteplads i USA, Storbritannien og Australien med 'Folklore', som popgiganten udsendte med kort varsel i juli.